Trois quart des médecins refusent la carte bancaire: "C'est ennuyant", justifient-ils

Près de trois médecins sur quatre refusent le paiement par carte en Belgique. C'est le constat d'une enquête menée chez 232 médecins ou spécialistes par le géant de la carte bancaire Mastercard en Belgique.

Selon cette étude, 48% des professionnels de la santé refusent le paiement par carte en Belgique, chez les généralistes cette proportion grimperait à 73%.

L'étude conclut que "malgré la demande croissante des patients, le secteur médical peine donc à prendre son envol vers de nouveaux modes de paiement".

Les médecins dénoncent l'étude

Mais qu'en pensent les principaux intéressés? Pourquoi les médecins semblent si frileux au paiement électronique ? Jacques de Toeuf, vice-président de l'Absym, l'association belge des syndicats médicaux n'y va pas par quatre chemins: "Cette étude est vraie, très peu de généralistes disposent d'un terminal de paiement Bancontact", insiste-t-il. Selon lui, la raison est simple : "Tout simplement parce que c'est emmerdant ! Ce sont des tracasseries administratives et en plus, ça coûte de l'argent aux médecins."

Si le Docteur de Toeuf ne conteste pas les chiffres de cette étude. En revanche, il a sa petite idée de la raison pour laquelle le géant de payement par carte l'a réalisée. Selon lui, c'est car ils sont en manque de clients. Publier de tels chiffres est donc un moyen de pousser les médecins qui hésitent à s'équiper d'un terminal de payement bancaire à franchir le cap : "Les vendeurs de ce genre de terminal bancaire sentent bien qu'on aura bientôt de moins en moins besoin d'eux avec les paiement électroniques etc..."

À la question de savoir s'il comprend les patients qui se plaignent de devoir penser à retirer de l'argent liquide avant la visite chez le médecin, Jacque de Toeuf répond: "Si le pacha n'est pas content, qu'il change de médecin ! Plus sérieusement, les généralistes ont de plus en plus l'impression de devoir payer et travailler de plus en plus en gagnant de moins en moins, les patients peuvent le comprendre."