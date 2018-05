Trois mineurs d'âge interpellés pour une prise d'otage à Herzele

La police a interpellé trois mineurs d'âge dans le cadre de l'enquête sur une prise d'otage en décembre 2017 à Herzele, indiquent mercredi la police fédérale et la section d'Audenarde du parquet de Flandre orientale. Une mère et ses deux enfants avaient été menacés avec une arme à feu alors qu'ils rentraient chez eux.

Des images de vidéosurveillance avaient montré que deux individus avaient pris la fuite par la porte d'entrée tandis que la maman et ses enfants étaient entrés dans la maison via l'arrière du bâtiment et s'étaient retrouvés nez à nez avec un homme armé. Ce dernier avait immédiatement menacé la femme, lui avait demandé de l'argent et subtilisé des bijoux.

L'homme avait ensuite forcé la maman et ses enfants à prendre place dans leur voiture. Ils s'étaient rendus dans une banque afin de retirer encore du cash puis l'individu les avait obligés à le déposer à Bruxelles.

Les trois mineurs ont finalement été interpellés après la diffusion d'une émission relatant les faits à la télévision flamande le 1er mai dernier. Il s'agit de trois jeunes originaires de Bruxelles. Ils ont tous été présentés au juge de la jeunesse. Les deux adolescents qui avaient pris la fuite ont pu disposer. L'enquête devra à présent démontrer s'ils peuvent être considérés comme co-auteurs des faits.

Le preneur d'otage a, lui, été placé en centre fermé. Il avait dirigé l'arme à feu vers la femme et pris en otage les deux enfants, a confirmé le parquet mercredi. Il s'agit d'un jeune de 17 ans, selon des sources proches de l'enquête. On ignore encore s'il sera jugé comme un adulte pour ces faits.