Trois foyers de la maladie de Newcastle détectés dans le pays, quels conseils suivre?

Le 26 avril 2018, pour la première fois depuis 1998, un nouveau cas de la maladie de Newcastle a été détecté en Belgique, la maladie progresse actuellement. Il y a quelques jours, la présence de la maladie de Newcastle a été détectée chez des poules d'ornement élevées par un particulier installé à Lambermont. Deux autres foyers de contaminations viennent d'être détectés chez des particuliers. Un à Soignies près de Mons et un autre à Kessel près d'Anvers.

Des mesures de sécurité ont immédiatement été prises car cette maladie peut être mortelle pour les animaux infectés.

Pas de risque pour les humains

En revanche, il n'y a aucun risque pour l'homme. La consommation d’œufs et de viande de volaille contaminées ne présentent également aucun risque.

Des mesures ont été prises dans l'urgence pour éviter toute propagation. "L’AFSCA a mis en évidence la contamination et des mesures sont prises à l’administration communale. Il y a une zone tampon de 500m autour de chez ce particulier où la vaccination va être obligatoire pour tous les animaux présents dans ce rayon mais également une interdiction de rassemblement de participer à des concours pendant 21 jours minimums" explique Jean-Sebastien Walhin, porte-parole de l'AFSCA.

Vous avez des pigeons ou des volatiles voici les conseils à suivre.

Symptômes et évolution de la maladie

La maladie de Newcastle (ND) ou paramyxovirose est une maladie virale très contagieuse, à laquelle presque toutes les espèces d’oiseau (sauvages et domestiques) sont sensibles. La maladie est provoquée par le virus ND, dont il existe plusieurs souches. Selon la souche virale et l’espèce avicole atteinte, les symptômes sont plus ou moins aigus :

troubles respiratoires

problèmes digestifs

perte d'appétit

abattement

chute de ponte

En cas d’infection par une souche très agressive, des symptômes nerveux et une forte mortalité peuvent être signalés.

Comment la maladie se transmet-elle ?

Le virus est transmis par contact direct avec des oiseaux infectés, par contact avec du matériel contaminé (par exemple de l’eau ou des aliments contaminés par des excréments) ou par l’air. Lors de l’éclosion, les poussins peuvent être contaminés au travers de particules virales se trouvant sur les coquilles.

Prévention et lutte contre l'infection

Depuis 1993, la vaccination est obligatoire en Belgique pour :

toute volaille détenue dans des exploitations de plus de 100 volailles ;

toutes les volailles présentées lors des rassemblements (expositions, concours, marchés etc.) ;

les pigeons participant à des concours (de vols) ou des rassemblements (p.e. expositions).

Vous pouvez compléter cette information sur le site de l'AFSCA.