Trois Belges arrêtés pour trafic de drogue au Brésil: une maman témoigne

Mercredi dernier, seize personnes ont été interpellées pour détention de cocaïne à la descente de leur bateau. Parmi les croisiéristes arrêtés, trois Belges qui avaient pris le bateau en direction de l'Italie. Tous ont été arrêtés au Port de Santos, près de Sao Paulo, au cours d'un contrôle de routine. D'après les enquêteurs brésiliens, ils transportaient chacun entre 16 à 19 kg de cocaïne dans leurs valises.

Nous avons pu joindre la mère de l'un des jeunes adultes inculpés. C'est par nos confrères de la presse néerlandophone qu'elle a appris l'arrestation de son fils, 5 jours plus tard. Elle apprend les circonstances de son inculpation par l'intermédiaire des médias brésiliens. Malgré ses tentatives pour contacter la police brésilienne, c'est le silence radio. "La police brésilienne ne me donne aucune information sur mon fils. Je n'ai même pas eu droit à un coup de fil de mon fils. Tout ce que je sais est qu'il est incarcéré à la prison de Sao Paulo et qu'il est assisté d'un avocat là-bas. Mais je n'ai aucune information sur son état de santé. Or, il souffre de dysphasie. Autrement dit, il souffre d'un problème de langage, de mémoire et de représentation du temps. Je suis donc très inquiète."

"Je demande juste un coup de fil de mon fils"

Face à cette absence d'informations, et convaincue de l'innocence de son fils, cette maman se tourne alors vers la commune de Waterloo pour obtenir de l'aide. "Ils m'ont expliqué que c'est un bagagiste qui pourrait avoir glissé la drogue dans les valises de mon fils. Cependant, ce ne sont que des hypothèses, car personne ne m'informe des éléments de l'enquête." Selon elle, un des copains avec lequel est parti son fils aurait déjà fait de la prison et les autorités brésiliennes en auraient eu connaissance. C'est ce qui les aurait poussées à fouiller les bagages de son fils et des autres personnes inculpées. Mais là encore, ce n'est qu'une hypothèse. "Personne ne sait rien sur cette affaire, ni sur la suite." La commune de Waterloo l'aide également à trouver une avocate à Sao Paulo pour défendre son fils. La maman a écrit au bourgmestre de Sao Paulo pour l'informer des soucis de santé de son fils et du fait que ce dernier dispose d'un casier judiciaire vierge. Une lettre restée sans réponse.

Enfin, la maman désemparée s'est tournée vers les Affaires étrangères belges, sans toutefois obtenir plus de précision sur ce qui allait se passer pour son fils après son inculpation. "Ils sont au courant de cette affaire, mais ils ne me communiquent pas davantage de renseignements sur l'enquête. Je suis simplement informée par e-mail s'il va bien ou non", affirme-t-elle.

Suivi par le ministère des Affaires étrangères

Contacté par nos soins, le porte-parole des Affaires étrangères nous a confirmé, "que notre Département est bien au courant de cette affaire, et qu'il est suivi de très près par notre poste consulaire au Brésil et par l'Administration générale à Bruxelles. Mais que de manière générale, nous ne fournissons pas d'informations supplémentaires sur les dossiers individuels".

Elle envisage alors de partir pour le Brésil

Morte d'inquiétude, cette dame ne voit plus alors qu'une seule solution : se rendre au Brésil. Elle a donc fait une demande de passeport, et est en attente d'une réponse. Mais, une fois là-bas, elle ne sait pas si elle pourra voir son fils. "Je ne connais rien du Brésil et je n'ai aucune assurance non plus que je pourrai le voir." Aujourd'hui, les seules informations que possède cette maman est que son fils sera rapidement jugé et qu'il risque de 6 mois à 15 ans de prison. Mais comme il a un casier judiciaire vierge, il pourrait s'en sortir avec une peine avec sursis. "Mon fils a 27 ans. C'est encore un gamin et ce n'est pas normal de ne pas le laisser téléphoner à sa famille. Je ne comprends pas comment la police brésilienne ne les a pas laissés informer leurs proches."