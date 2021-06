Trois astronautes chinois bientôt à bord de la station orbitale Tiangong, la Chine de plus en plus présente dans l'échiquier spatial

Le mois dernier, un cargo a transporté du carburant, de la nourriture et de l'équipement pour la mission en équipage. Les trois taïkonautes comme on les appelle en Chine, prévoient de passer trois mois sur la station Tiangong, la plus longue mission spatiale pour la Chine à ce jour, avec des sorties dans l'espace parmi leurs tâches, comme nous le confirme Christian Barbier, chef de projet au Centre spatial de Liège: "Ils vont vider le cargo rempli de toute une série de choses parmi lesquelles des scaphandres dont ils vont s’équiper pour sortir dans l’espace et configurer la station. Ce sera la deuxième fois seulement que des astronautes chinois sortent dans l’espace."

La Chine a un programme spatial ambitieux et la station orbitale est l’une des étapes avant un ambitieux programme lunaire.