Trois alpinistes belges hospitalisés après une chute dans une crevasse du Mont-Blanc

Trois alpinistes belges sont tombés dans une crevasse sur le versant du Val d'Aoste du Mont-Blanc en Italie, à une altitude du 3.300 mètres, rapporte mardi soir le média italien La Repubblica.

Les trois grimpeurs, de 53, 37 et 25 ont été secourus par hélicoptère et puis transportés à l'hôpital Parini d'Aoste. Ils présentaient des symptômes d'hypothermie et de traumatisme dû à la chute, indique le média italien.

L'alarme a été donnée par un autre grimpeur qui, après l'accident, a couru jusqu'au refuge de la Gonella pour pouvoir communiquer (la zone de la chute n'est pas couverte par un signal).