Tri postal : le grand rush des colis de Noël est officiellement lancé

A l’approche des fêtes de fin d’année, les colis défilent de jour comme de nuit, sept jours sur sept. Et oui, ce n’est pas une surprise : commander ses cadeaux sur la toile… C’est devenu une habitude. Le rush est bel et bien lancé. Bpost a donc lancé un nouvel appel interne aux renforts pour faire face aux rushs de fin d’année dans ses différents centres de triage.

Habituellement, c’est environ 300.000 paquets qui circulent par jour dans un centre de triage Bpost. A la veille des fêtes de fin d’année, c’est 100.000 de plus, soit 400.000 colis par jour. Pour faire face à cette affluence, Bpost, comme chaque année, lance un appel à ses collaborateurs. Anne-Catherine Thibault de Mesières, employée dans le département des ressources humaines a décidé de prêter main-forte.

"Ça nous concerne tous et donc ça me concerne moi aussi. Je fais mon travail à côté mais je suis heureuse d’être là. On connaît les différentes fonctions de l’entreprise mais les expérimenter c’est totalement différent", dit-elle.

Frédéric Weiler est contrôleur de gestion, lui aussi s’est porté volontaire toutefois, il affirme qu’il n’est pas prêt à envisager une reconversion pour autant.

"Ça me sort de la routine, c’est évident. Ça me permet de me mettre dans la peau d’un agent de manière et de se rendre compte de la pénibilité du travail", affirme le manager.

Tous les volontaires continueront d’aider le centre de tri jusqu’à la fin des fêtes pour ensuite, retourner à leur travail initial dans l’entreprise.