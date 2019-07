Tremblement de terre: peu de risques en Belgique mais elle n'y est pas préparée

La terre a tremblé vendredi en Californie. Un séisme de magnitude de 7.1 sur l’échelle de Richter. C’est la deuxième secousse consécutive en deux jours à peine. Mais il n’y a que peu de dégâts et un seul blessé léger. Et chez nous ? Que produirait un tel tremblement de terre ? Sommes-nous préparés à affronter des séismes aussi violents ? Pour Michel Van Camp chef de service à l’Observatoire royal de Belgique, il y a très peu de risque qu’un phénomène d’une telle ampleur se produise en Belgique. Mais on aurait tort d’ignorer totalement cette menace.

La terre a tremblé chez nous au Moyen-Age

"Depuis la fin du Moyen Age, la Belgique a connu 14 tremblements de terre de magnitude supérieure à 5 dont 3 ont dépassé une magnitude de 6 qui ont provoqué des dégâts sur tout le territoire du pays. Mais le plus violent date de 1692. Il était supérieur à 6 degrés et a dévasté la région de Verviers", explique-t-il.

Et le dernier en date, c’était à Liège en 1983 avec une magnitude de 4.9.

Ce jour-là deux personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées. Dans la région de Liège et dans les environs, plus de 16.000 maisons ont été endommagées et 1000 personnes se sont retrouvées sans abris. Le montant total des dommages s’est élevé à l’époque à 75 millions d’euros. Entre-temps, de nombreuses secousses se sont encore produites chez nous mais sans gravité.

Des normes non obligatoires

Michel Van Camp précise : "La Belgique, ce n’est pas la Californie ou la Turquie mais il existe tout de même des normes européennes regroupées sous le terme Eurocode 8 pour la conception des constructions et qui sont entrées en vigueur en 2011. Pour les constructions de maisons ou d‘immeubles, rien d’obligatoire mais régulièrement des architectes demandent des conseils à l’Observatoire royal sur les normes sismiques. Seuls le terminal gazier de Zeebrugge et les centrales nucléaires sont construits en tenant compte de normes européennes et mondiales très exigeantes. Mais les autres types de constructions publiques, comme les hôpitaux et les barrages ou les grands bâtiments administratifs comme la tour de pensions à Bruxelles ne sont pas soumises à des normes sismiques particulières".

Un règlement wallon antisismique pour les usines Seveso

Cependant, la Région wallonne est en train d’élaborer des normes pour les entreprises classées Seveso. L’objectif est de permettre à ces constructions de résister à des séismes jusqu’à une magnitude de 6.

Même si l’on ne risque guère de connaître des séismes de la même ampleur que celui qui vient de frapper la Californie (7.1), on aurait tort d’ignorer le danger. L’exemple de Liège en 1983 l’a montré.

Et puis, il y a des facteurs nouveaux comme l’exploitation de la géothermie qui consiste à injecter de l’eau froide à 4000 m profondeur pour la chauffer naturellement. "A Mol-Dessel, cela a modifié la nature du sous-sol et provoqué un tremblement de terre de 2 points qui a été ressenti nettement par la population. Ce sont des nouvelles données dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences", conclut avec inquiétude le sismologue.

Jouerait-on à l’apprenti-sorcier ? La terre n’a pourtant nul besoin d’être aidée lorsqu’elle se met à trembler. Chaque année des centaines, des milliers de personnes en sont victimes dans le monde.