Treizième jeudi pour le climat: les jeunes gardent espoir, rejoints par les grands-parents

Les jeunes étaient une nouvelle fois dans les rues de Bruxelles ce jeudi pour défendre le climat, avec un peu plus d’entrain que la semaine passée. Partis de la gare du Nord vers 10h, les manifestants étaient au nombre de 1100 selon la police, soit deux fois plus que le jeudi précédent. Mais on est loin des 35.000 manifestants de janvier, ou même des 11.000 de février.

Tout comme la semaine précédente, le contexte des vacances de printemps n’a pas vraiment aidé la mobilisation. « J’ai beaucoup d’amis qui sont partis en vacances et qui ne pouvaient pas être là, explique une jeune manifestante. Et puis il y a beaucoup de personnes qui préfèrent rester chez elles pendant les vacances, mais c’est dommage. »