Travis Scott, le rappeur à l’univers complet devenu placement sûr des grandes marques

Travis Scott est connu principalement d’une frange plutôt jeune de la population tant pour sa musique que pour son image de marque grâce à son label et à sa marque. Des concerts devant des dizaines de milliers de spectateurs, 15ème artiste le plus écouté au monde sur la plateforme de streaming Spotify, avoir un documentaire, une marque de vêtements et un label : Travis Scott ne s’arrête pas. Récemment, sa collaboration avec le jeu vidéo Fortnite, MacDonald’s ou très récemment avec Sony pour la sortie de la Playstation5, ont propulsé l’américain de 28 ans dans une autre sphère du business.

Un parcours fulgurant pour une personne qui ne semble pas vraiment s’arrêter tant les projets s’enchaînent et sont variés. Une jeunesse pas terminée et déjà résumée dans un documentaire Netflix au nom de "Look Mom I Can Fly". Mais outre son succès musical à travers ces millions voir milliards de vues et de stream ainsi que la force de ces shows gigantesques, Travis Scott dispose d’un esprit marketing très aiguisé.

Créer des produits et surtout des identités

C’est déjà en créant un univers personnel très fort que ce rappeur est parvenu à fédérer une fanbase conséquente tant dans le monde de la musique que de la mode. Autour de son nom il a associé "Cactus Jack" pour floquer des vêtements ou des baskets ainsi que son label musical du même nom qui se veut comme l'écurie des artistes rap US en devenir. Les collaborations régulières avec la marque de sport Nike lui ont mis le pied à l’étrier dans le monde de la mode et des collectionneurs de sneakers. Des paires limitées qui font mouche auprès d’une niche déjà impliquée dans la culture urbaine en général. Le design réussi combiné au nom 'Travis Scott' déjà synonyme de succès et de créativité gagne de nouveaux fans. Les marques doivent en permanence maintenir un intérêt chez les jeunes même si les sont déjà populaires auprès d’eux. Pour Martin Vachiery du média urbain Check, cela veut dire que : "Avec une collaboration Travis Scott, qui est la plus grande star rap et pop aux Etats-Unis, tu es certain d’avoir bon. Ce n’est pas une prise de risque mais c’est un investissement conséquent".

Un investissement en millions et sans risques

La personnalité publique dispose d’une patte artistique très marquée, ce qui favorise sa reconnaissance peu importe le projet dans lequel il s’investit. Une identité qui se décline sur de plus en plus produits floqués des designs et logos propre à l’univers musical du rappeur de Houston.

"C’est difficile de faire plus important que lui !", clame le patron du média Check. Un statut qui place l’artiste au même rang que les plus grandes marques mondiales : "Cela signifie qu’il y a peut-être 10 ou 15 marques au monde qui sont capables de collaborer avec lui. Sony va sortir la console la plus attendue de la décennie et Travis Scott est l’artiste le plus influent à sa sortie". Tout a évidemment un prix, en particulier les collaborations aux USA : "Elle coûte très cher, mais elle est ce qu’on appelle du 'premium'. La collaboration est assez évidente en termes d’impact public car elle correspond à la pop culture actuelle", légitime Martin Vachiery.

Aller au-delà de la simple promotion

Le journaliste du média urbain considère que développer des projets complets, même pour des artistes moins importants et des marques moindres permet une meilleure aura du projet : "Sur la collaboration avec Mac Donald’s au début les gens se sont moqués en disant que c’était simplement un menu avec un burger déjà existant. Sauf que derrière il y avait toute une collection de vêtements avec Cactus Jack. Il y a toute une DA (direction artistique) qui va avec ces projets".



Les Américains font des projets collaboratifs complets à "360 degrés", ils ne se contentent du simple promotionnel en "faisant passer la tête d’une célébrité à la télé". On tente d’avoir une implication de l’artiste pour toucher sa communauté, créer des objets qui se collectionnent et s’échangent pour instaurer cette envie de consommer. Une mentalité déjà présente depuis de longues années chez des marques renommées comme Supreme.

La vidéo de Sony et du rappeur texan de 28 ans n’est qu’un teaser aux yeux de Martin Vachiery : "Pour moi il va y avoir quelque chose derrière 'juste' cette vidéo pour la Playstation5. Compte tenu de ce qu’on a pu voir avec Fortnite et les gadgets disponibles dans le jeu, une implication complète est à prévoir chez Sony et chez l’artiste". En avril, Travis avait rassemblé 12 millions de joueurs sur Fortnite le temps d’un mini-concert en ligne. En battant ce record mondial, il prouvait son statut ainsi que l’avenir de ce type d’évènement.