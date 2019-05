Traversée de l'Atlantique: après 127 jours, l'aventurier de 72 ans a quitté son tonneau

Après 127 jours et 5.800 km, le Français Jean-Jacques Savin, 72 ans, qui traversait depuis fin décembre l'Atlantique à bord d'un tonneau, a quitté son embarcation pour monter sur un pétrolier en direction de l'île néerlandaise de Saint-Eustache (Caraïbes).

"Dans quelques jours, peut-être réaliserai-je que je me suis baladé sur 5.800 km !", a écrit par email vendredi à l'AFP l'aventurier, monté aux premières heures vendredi matin (heure française) sur le pétrolier Kelly Anne, battant pavillon de Singapour.

Le bateau devrait arriver à Saint-Eustache dimanche matin, selon M. Savin qui cherche désormais une autre embarcation pour se rendre en Martinique, une île des Antilles françaises, où l'attendront famille et amis.

L'ancien militaire et baroudeur s'est lancé à la mer le 26 décembre de l'île d'El Hierro dans les Canaries pour traverser l'Atlantique, mû par la seule force des courants. Il naviguait à l'intérieur d'une embarcation en forme de tonneau de 3 m de long et avec un espace de vie de 6m2, fabriquée à Arès (sud-ouest de la France).

Emule du navigateur Alain Bombard qui avait en 1952 traversé l'Atlantique en solitaire sur un canot pneumatique, il a estimé avoir réussi son pari de traverser l'océan après être entré le 27 avril en mer des Caraïbes.

"Les premiers pas furent difficiles"

Vendredi matin, après avoir embarqué sur le pétrolier où a été également hissé son tonneau, "les premiers pas furent difficiles. Une impression d'être plus que saoul, torse nu en short. Deux hommes de chaque côté me soutiennent et m'aident à gravir les cinq étages pour rejoindre le capitaine à la passerelle", raconte l'homme "choyé par l'équipage", dit-il.

"Ce fut la douche chaude savonneuse, (la première, NDLR) depuis 127 jours, une combinaison fluo. Et puis on me propose un repas à mon souhait. Je demande si possible deux oeufs au plat. Toujours accompagné, nous allons visiter mon compagnon (son tonneau, NDLR) très bien fixé ... il se repose, nous nous reposons ...", ajoute-t-il.

Quelques heures plus tard, "le moral est bon... j'ai retrouvé mon équilibre à 100%", écrit le Français qui ne tarit pas d'éloges envers les gardes-côtes américains qui, la veille, "ont pris mon évacuation en main" et lui ont proposé "en quelques heures" trois navires pouvant l'embarquer.

"Je ne pensais pas en janvier 2018 (au début de l'aventure), que mon rêve susciterait tant de curiosité", écrit encore M. Savin dont l'aventure, suivie par plus de 23.000 personnes sur Facebook, devrait faire l'objet d'un livre.