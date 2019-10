Travaux sur la jonction Nord-Midi jusqu'au 11 novembre: quelles conséquences pour votre train?

Eurostar : plan de transport adapté au départ et à destination de Bruxelles-Midi pour les vendredi 1, dimanche 3 et dimanche 10 novembre. Les samedi 2, samedi 9 et lundi 11 novembre, Eurostar ne ne circulera qu'à partir de (et jusque) Lille Europe, et ne circulera donc pas au départ et à destination de Bruxelles-Midi. Ces jours-là, les voyageurs pourront emprunter l'une des navette TGV entre Bruxelles-Midi et Lille Europe.