Travail détaché: les chauffeurs belges de poids lourds sont inquiets

Faut-il considérer les chauffeurs de poids lourds comme des travailleurs détachés? Les eurodéputés de la Commission Transport estiment que non. Les salaires des chauffeurs ne seraient donc pas adaptés en fonction des pays qu’ils traversent. De quoi susciter l'inquiétude de certains.

"Les petits patrons qui ont un, voire quelques véhicules, ne pourront pas suivre le cours du marché imposé par de grandes multinationales," affirme Olivier Delville, chauffeur routier depuis 15 ans. Ces multinationales, ajoute-t-il, "vont aller s’implanter principalement dans un pays de l’Est et prendront du personnel sur place. Et ce personnel va travailler pour 500 euros par mois." Et ce, alors que le salaire moyen en Belgique est de 2000 euros.

Temps de repos

Autre point qui fâche: le temps de conduite et de repos qui pourrait s'allonger et atteindre jusqu'à trois semaines de travail, avec un repos de 24 heures en fin de semaine.

"On va avoir des conducteurs fatigués sur la route, qui vont représenter un danger. Ça va vraiment être la catastrophe", prévient Bertrand Merlevede, permanent régional CSC Transcom. "En quatrième semaine, il va pouvoir retourner au pays. Vous pensez que les patrons — moi je dis les fraudeurs — vont payer le retour, à supposer que le camion siège à Turin ? ", demande-t-il, "vous pensez qu’un Roumain on va lui payer l’avion pour qu’il retourne à Bucarest ? Non, le malheureux chauffeur routier restera dans sa cabine qui fait deux mètres carrés."

Deux camps s'opposent

Le texte doit maintenant être validé par tous les députés européens et ce n’est pas gagné. Il faudra ensuite que le Parlement européen et les États membres s’entendent. Et là non plus, ce n’est pas gagné.

Deux camps s’opposent en effet au niveau européen : les pays de l’Est avec l’Espagne et le Portugal, face à la France, l’Allemagne et la Belgique.