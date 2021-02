Travail au noir pendant la crise : "Il y a 4 mois j'étais serveur, là je suis à la rue"

"Franchement, j’étais bien avant la crise, je gagnais 1500, parfois jusqu’à 2500 euros les gros mois où je travaillais beaucoup. Je n’étais vraiment pas dans le besoin. Aujourd’hui je ne touche plus rien, zéro euro, zéro aide". Elie est jeune photographe indépendant. Il venait de se lancer quand la crise a éclaté. Comme il ne gagnait pas encore assez pour vivre avec sa nouvelle activité, il arrondissait les fins de mois en travaillant dans un bar à Bruxelles, il était serveur. "C’était des contrats à la journée, comme de l’intérim. Je travaillais une quinzaine d’heures déclarées par semaine. En réalité j’en faisais parfois le double, parfois encore plus, c’était au black".

Quand son bar ferme, du jour au lendemain, plus de boulot et pas de contrat à faire valoir, très peu de revenus déclarés. En même temps, ses clients pour la photo ne l’appellent plus. Son dernier shooting remonte au mois de septembre, entre les deux vagues. "Le problème c’est que j’avais commencé trop récemment comme photographe pour pouvoir bénéficier du droit passerelle pour les indépendants. Rien de ce côté-là. Et pour mon job dans l’horeca, je n’avais pas assez d’heures déclarées, rien non plus". Perdant sur les deux tableaux.

Aujourd’hui Elie attend des nouvelles du CPAS dont il espère une aide. Mais les procédures sont lentes. En attendant, sa mère contribue à son loyer et des amis l’aide financièrement. "Franchement, c’est dur de demander de l’aide à son entourage, et puis il va falloir que je rembourse tout ça. Mais ça va aller, je sens que je suis sur la pente remontante, quand les activités reprendront ça ira !". Il garde l’espoir et le sourire malgré la situation, d’autant qu’il a récemment retrouvé un travail dans l’horeca (à emporter), une précieuse bouée pour garder la tête hors de l’eau… Même si c’est toujours au noir.