Traumatismes crâniens, fractures de la mâchoire… Pour VIAS le port du casque est vital en trottinette

Les trottinettes électriques sont apparues dans notre paysage urbain sans crier gare. Du jour au lendemain, elles ont parsemé les trottoirs et les routes. Les ventes explosent en Belgique et on en trouve partout à la location en libre-service. Ces petits bolides peuvent aller jusqu’à 25 km/h selon la législation belge. Sauf que, on ne s’en rend peut-être pas compte, mais 25 km/h ça va vite. L’institut VIAS a analysé les accidents liés aux trottinettes électriques en travaillant auprès de cinq hôpitaux en Belgique. Et sa conclusion est sans appel : "le port du casque est d’une importance vitale".

Sans casque, vive les urgences

Le premier constat de l’institut pour la sécurité routière c’est d’abord que, de toutes les personnes qui ont dû se rendre aux urgences après un accident de la route en trottinettes, aucune ne portait de casque. VIAS a mené une étude à travers 5 hôpitaux en Belgique pour essayer d’analyser l’ampleur des dégâts.

Le problème avec cette absence de casque, c’est aussi que la majorité des accidents touche le visage du patient, ou en tout cas la partie supérieure : "les traumatismes crâniens et les fractures de la mâchoire sont les blessures les plus fréquentes. Certains utilisateurs ont également souffert de lésions abdominales, résultat d’un choc avec le guidon. Enfin, les fractures de membres supérieurs, notamment les poignets, font aussi partie des blessures les plus fréquentes. En revanche, les membres inférieurs (ex. : genoux) sont moins souvent touchés", indique VIAS.

Ainsi, les accidents en trottinettes électriques touchent plus favorablement le visage avec des risques de séquelles. Et cela peut aussi avoir un impact "esthétique considérable", estime l’institut.

Bruxelles particulièrement touchée

L’étude indique aussi que les trottinettes concernent en moyenne un accident par semaine aux urgences. Et Bruxelles est particulièrement touchée par le phénomène, "mais dans certaines zones plus fréquentées, cela peut monter jusqu’à 2 à 3 cas hebdomadaires", dit l’étude.

Ce sont principalement les nouveaux utilisateurs qui sont victimes d’accident. Et ils sont, en majorité, seuls "impliqués dans les accidents". Autrement dit, les accidents résultent surtout de chutes en plein milieu de la journée, lorsque le trafic est le plus dense et "où se mêlent différents types d’usagers, et sur la chaussée".

Utilisateurs réguliers vs occasionnels ?

Ce sont les personnes entre 20 et 40 qui sont victimes d’accidents de la route. Mais, précise l’étude, les personnes qui possèdent leur propre véhicule ont tendance à être bien équipées : casque, gilet fluorescent etc.… Ils se mettent donc moins en danger. En revanche, lorsqu’il s’agit de louer une trottinette dans la rue, bien souvent les utilisateurs "ont tendance à sous-estimer les risques et à adopter un comportement plus risqué", indique VIAS.