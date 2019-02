Transports en commun gratuits: "fausse bonne idée" selon un expert

Les transports en commun devraient-il être gratuits ? Selon Ecolo, ça devrait être le cas pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi ainsi que pour les personnes émargeant au CPAS. Le PS et le PTB sont globalement pour. Il y a d’autres priorités, rétorque le ministre wallon des transports Carlo Di Antonio (cdH). Mais pour le professeur en économie des transports à l’UCL, Bart Jourquin, rendre les transports en commun gratuits est tout simplement une fausse bonne idée. Explications.

Rien n’est jamais gratuit. C’est le premier argument qu’avance Bart Jourquin. Si les transports en commun sont gratuits pour certains usagers, cela veut nécessairement dire que d’autres payent pour eux, en l’occurrence, la société. "Mais ça c’est un choix politique", dit l’expert.

Ensuite, le fait de réduire le prix des transports en commun ou de carrément les rendre gratuits, ne va faire qu’augmenter la demande en termes de mobilité "alors que l’on se rend compte que l’on arrive à la saturation du système", explique Bart Jourquin.

Coup dans l’eau

Surtout que l’objectif de la mesure a peu de chances d’être atteint : selon l’expert, ce ne sont en effet pas les automobilistes qui profiteraient de cette gratuité pour abandonner leur voiture et prendre les transports en commun mais plutôt des piétons ou des cyclistes qui prendraient gratuitement bus, tram ou metro, pour des raisons de confort.

"On a plusieurs exemples qui montrent que lorsque l’on essaye d’introduire la gratuité des transports en commun, on n’attire finalement pas la cible voulue. En Belgique, l’expérience a été tentée à Hasselt et à Mons, et finalement les transports en commun ont attiré du monde, mais les automobilistes sont restés dans leur voiture."

Il faut jouer sur plusieurs modes de transport, précise le professeur de l’UCL. "Si vous voulez attirer les gens vers les transports en commun qu’ils soient urbains comme la Stib/Tec ou péri-urbain comme la SNCB, il faut rendre le service attractif. Et pas uniquement en termes de prix ! Les gens ne rechignent pas à payer un prix correct pour un service correct". Mais pour Bart Jourquin, rendre les transports en commun attractifs passe notamment par rendre les autres moyens de transport peu attractifs, en prenant par exemple des mesures de diminution de l’espace alloué au stationnement. Il faut donc travailler sur différentes mesures d’accompagnement, insiste le professeur en économie des transports.

Tous logés à la même enseigne ?

Alors la proposition d’Ecolo est-elle à jeter à la poubelle ? Pas forcément selon l’expert, mais il nuance : rendre les transports en commun gratuits pour les étudiants sur leur parcours école-maison, ou pour les chercheurs d’emploi lorsqu’ils se déplacent pour trouver un travail, oui. Mais rendre tous leurs déplacements gratuits, c’est non.

Bart Jourquin était l'invité d'Arnaud Ruyssen dans Soir première. Réécoutez son intervention en intégralité.