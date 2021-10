Transplantation d’un rein de porc sur un être humain : une première mondiale source d’espoir

Des scientifiques américains ont réussi la transplantation d’un rein de porc sur un être humain. C’est une première mondiale. Et surtout, c’est une source d’espoir pour les nombreuses personnes dans l’attente d’une greffe d’organes.

La modification génétique d’un organe de porc est une piste très sérieuse. Aujourd’hui, elle semble porter ses fruits. "Pendant les 54 heures qu’a duré cette étude, le rein a parfaitement fonctionné. Exactement de la même façon que vous pourriez espérer voir fonctionner le rein d’un donneur humain", se félicite le Docteur Montgomery, directeur du service transplantation Nyu Langone Health et directeur de l’étude.

Pour cet essai, le receveur était un patient en état de mort cérébrale. En accord avec sa famille, les chercheurs lui ont accolé un rein de porc au niveau de la cuisse.

Un animal génétiquement modifié

Pour connecter l'organe aux vaisseaux sanguins d’un être humain, l’animal doit être génétiquement modifié. L’objectif : éviter un rejet.

"Le cochon qui a donné ce rein a été génétiquement modifié de façon à ne plus exprimer ce qu’on appelle des sucres et des antigènes, pour lesquels nous avons des anticorps de façon naturelle", explique le professeur Alain Le Moine, chef de service transplantation et néphrologie de l’hôpital Erasme.

"Ces anticorps, quand ils rentrent en contact avec les vaisseaux du greffon, ils le bouchent instantanément et l’organe est rejeté. Cette étape-là était le principal problème des greffes entre deux espèces. Mais ce problème semble aujourd’hui résolu."

Les études se poursuivent

Mais selon cet expert, il reste des questions réglementaires et éthiques avant d’envisager ce nouveau type de transplantation. Les études doivent aussi se poursuivre. "Il faudra voir à long terme ce que deviennent ces greffes : après un an, deux ans, trois ans. Tout cela est encore inconnu aujourd’hui."

Plus de 1000 personnes dans l’attente

Aujourd’hui en Belgique, plus de 1000 personnes attendent aujourd’hui un nouveau rein. Or les greffes rénales concernent chaque année moins de 500 patients, faute de donneurs en suffisance.