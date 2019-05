Transparence du prix des médicaments : l'OMS tente de réguler le marché

L’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, a adopté, le 28 mai à Genève, une résolution demandant plus de transparence sur le marché des médicaments. Près d’une cinquantaine d’ONG avaient lancé un appel en faveur d’une telle mesure au début du mois. La responsable de la campagne pour l’accès aux médicaments de MSF, Gaëlle Krikorian était très clair : "Nous demandons quatre choses simples : transparence sur les prix, sur les coûts de la recherche et du développement, sur les résultats des essais cliniques et sur les brevets". Est-ce réellement le cas ?

Le projet de résolution, présenté par l’Italie, avec le soutien de près d’une vingtaine de pays, a été négocié pendant plusieurs jours à huis clos par les Etats membres. Le sujet est sensible tant le système actuel est particulièrement opaque. Les entreprises pharmaceutiques gèrent le marché du médicament comme une multinationale alors que le produit ne ressemble à aucun autre puisqu’il s’agit de santé publique.

Le texte adopté par l’OMS ne répond pas à toutes les revendications exprimées par les ONG mais aussi par d’autres acteurs comme les mutuelles ou les associations de consommateurs. Pour preuve, le document voté n’a pas de valeur contraignante. Il se limite à renforcer le partage public d’informations sur les prix réels payés par les gouvernements et les autres acheteurs de produits de santé et à améliorer la transparence sur les déterminants de ces prix afin de faciliter l’accès au traitement. Pas de recommandation en revanche sur le coût réel de la recherche ou encore sur l’achat de brevet. Néanmoins, pour Médecins du Monde en Belgique, c’est une avancée.