Transition énergétique: l'hydrogène peut jouer un rôle clé mais les coûts doivent baisser

L'hydrogène peut jouer un rôle clé dans la transition énergétique, à condition de prendre des mesures dès à présent pour augmenter les usages et réduire les coûts de ce vecteur d'énergie, selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publiée vendredi.

"L'hydrogène profite aujourd'hui d'une dynamique sans précédent", a commenté le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, cité dans un communiqué. Ce mouvement est notamment tiré par les pouvoirs publics, mais aussi par les entreprises de différents secteurs, notamment de l'énergie, de l'automobile et de la technologie.

Le nombre de projets dans le monde s'accroît rapidement, observe le rapport réalisé à la demande du Japon, dans le cadre du G20. Pour poursuivre sur cette lancée, il est toutefois nécessaire de prendre des mesures afin de réduire les coûts de l'utilisation de l'hydrogène, souligne l'AIE.

Diminution des coûts de 30% en dix ans

L'hydrogène produit à partir d'énergie verte reste onéreux. Cependant, les coûts de production pourraient diminuer de 30% d'ici à 2030, grâce à la "baisse des prix des énergies renouvelables" et à "un changement d'échelle de la production d'hydrogène", estime l'agence.

Pour l'heure, l'hydrogène est presque intégralement produit à partir de gaz et de charbon, ce qui entraîne l'émission de 830 millions de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions cumulées du Royaume-Uni et de l'Indonésie.

Autre difficulté: le "développement des infrastructures est lent et empêche une adoption généralisée" de l'hydrogène, principalement utilisé aujourd'hui dans l'industrie.

L'AIE recommande ainsi d'accélérer la création d'infrastructures, telles que des canalisations pour le gaz naturel.

L'hydrogène, qui intervient dans le raffinage et la fabrication de produits chimiques, peut "réduire les émissions carbone d'un certain nombre de secteurs", notamment du transport, y compris de longue distance, de la chimie et de la métallurgie.

Cet élément est considéré par certains comme un outil clé pour la transition énergétique, car il permet de stocker et de restituer de l'électricité.