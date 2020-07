Transactions pénales en Belgique : les cas les plus emblématiques depuis l’introduction de la loi

L’ex numéro 1 de Proximus, Dominique Leroy, a décidé de mettre fin aux poursuites pénales pour délit d’initié qui pesaient sur elle en concluant une transaction pénale avec le parquet de Bruxelles. Pour un montant de 107.000 euros, l’ex CEO de l’opérateur télécom belge évite ainsi un procès. Par la même occasion, elle échappe à une sanction éventuellement plus lourde qui aurait été prononcée par le tribunal mais aussi une éventuelle inscription dans son casier judiciaire. Du côté de la justice, le procédé permet d’éviter d’engorger les juridictions. Il permet également d’éviter une prescription éventuelle si les tribunaux ont tardé. Pour les caisses de l’État, c’est une rentrée d’argent conséquente. En 2018, les transactions pénales ont d'ailleurs rapporté 114 millions d'euros, selon L'echo.

La loi sur la transaction pénale modifiée en 2011

Patokh Chodiev (2011)

Omega Diamonds (2013)

La firme diamantaire Omega Diamonds a importé, entre 2003 et 2008, des diamants d’Angola et de RDC à Anvers, via Genève ou Dubai. Les certificats d’origine y auraient été modifiés en indiquant une valeur moindre que la valeur réelle, dans le but de payer moins d’impôts. L’ancien employé David Renous avait averti la justice. Suite à cette affaire, les dix prévenus avaient conclu avec l’Inspection Spéciale des Impôts et le parquet d’Anvers un accord pour échapper à des poursuites grâce à un versement de 160 millions d’euros.

Publifin (2018)

HSBC (2019)

Stéphane Moreau (2019)

Dominique Leroy (2020)

