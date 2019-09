Transaction pénale: une justice de classe?

On a appris hier qu'un projet de transaction pénale avait été conclu entre Stephane Moreau et le parquet de Liège, de quoi relancer la polémique autour d'un homme déjà bien dans le collimateur... Mais ce qui fait débat, ce soir, sur le plateau d'Arnaud Ruyssen, c'est cette transaction pénale qui permet l'abandon de poursuites judiciaires, moyennant le paiement d'une certaine somme. S'agit-il d'une justice de classe ou d'un moyen efficace de désengorger les tribunaux en remplissant les caisses de l'état? Pour en parler: Christophe Goosens, avocat fiscaliste et Manuel Lambert, conseiller juridique à la Ligue des Droits Humains.

Une défaite de notre système judiciaire

Christophe Goosens voit dans la procédure un double avantage, pour le prévenu comme pour le ministère public qui lui propose cette alternative à la poursuite pénale: "la transaction pénale permet d'aplanir l'incertitude liée à la condamnation et offre une rapidité garantissant que les délais de prescription ne seront pas dépassés".

Des avantages que la Ligue des Droits Humains ne conteste pas, "mais des affaires comme celles concernant Stéphane Moreau, ou d'autres emblématiques, laissent un goût amère, commente Manuel Lambert: c'est quelque part une défaite de notre système judiciaire. On a l'impression d'une justice à deux vitesses: les personnes qui en ont les moyens vont pouvoir éviter un procès en payant une somme d'argent".