Trancher finement du gras de loup de mer pour étudier sa contamination aux plastiques et autres produits chimiques

Les mammifères marins sont très contaminés, ce sont des prédateurs qui se situent au sommet de la chaîne alimentaire. Plus un animal est près du sommet, plus il sera contaminé. Et ces produits toxiques ont tendance à se réfugier dans les tissus graisseux où ils peuvent rester des années. L'animal a bien du mal à s'en débarrasser. "Comprendre L'impact de ces polluants sur la santé de l'animal est un challenge": nous explique Cathy Debier, Bioingénieure au Louvain Institute of Biomolecular Science and Technology, de l'UCLouvain, "Parce que nous ne pouvons évidement pas faire des expérience sur l'animal sauvage vivant d'autant qu'il est protégé. Donc, c'est compliqué d'essayer d'étudier, de comprendre l'impact de cette pollution. il y a bien des pistes qui parlent d'impact sur le système immunitaire, ou d'effets neurotoxiques voir toxiques pour la reproduction mais difficile d'établir un lien de cause à effet."

Pour arriver à démontrer ce lien, les scientifiques ne travaillent donc pas sur l'animal mais sur de petits morceaux de tissus adipeux (du gras qui se trouve sous la peau de l'animal) qu'ils ramènent vivants en laboratoire pour les mettre en culture au chaud à 37 ° comme s'ils étaient encore dans l'animal. Notre bioingénieure détaille: "Ce tissu adipeux est très intéressant, il est comme une éponge à polluants, il est très facile à prélever sur des animaux vivants et en bonne santé et est un organe endocrinien, il va dialoguer avec le reste de l'organisme. Donc étudier comment les polluants impactent le tissu adipeux va être très informatif même sur la santé global de l'individu. Nous nous rendons sur la colonie d'Anno Nuevo (en Californie) où il y a des éléphants de mer. Nous anesthésions l'animal et puis, nous pratiquons une petite biopsie de tissu adipeux avec un ustensile utilisé en dermatologie. Nous prélevons une carotte de gras, ils ont plusieurs centimètres d'épaisseur de lard sous la peau."

c'est là qu'intervient notre scientifique qui a publié dans la revue scientifique Frontiers in Physiology. Elle vient de mettre au point avec des confrères californiens de l'université de Santa Cruz, un outil très utile puisqu'il va prolonger la vie de ces tissus jusqu'à 5 jours après leur prélèvement en réalisant des très fines découpes. Cathy Debier nous détaille comment ça marche: "Tous les millimétres, on va découper une tranche de précision, un peu comme un saucisson qu'on découperait en tranches. Et on va mettre toutes ces petites tranches qui ont toutes la même épaisseur dans un milieu de culture. On va le mettre dans l'incubateur."



Et ce n'est pas tout, "Le fait d'avoir des tranches très fine est très avantageux, tous les échantillons auront la même physionomie. Et cela va nous permettre de les garder plus longtemps en laboratoire. Nous avons pu constater que le tissu répondait exactement comme s'il était toujours dans l'animal, il a gardé toutes ses propriétés physiologiques, il est un outil auquel on va pouvoir rajouter dans le milieu de culture les fameux polluants et voir comme le tissu répond à l'exposition à ces produits."



On devrait donc bientôt mieux comprendre impact des ces produits toxiques sur la santé de l'animal.