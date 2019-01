Trams de la STIB : 175 heures cumulées de blocage à cause de voitures mal garées

" Des voitures trop près des voies, un camion en panne sur les rails, des accidents etc. Il y a de multiples raisons pour lesquelles un tram peut être bloqué" explique Patrick Adam, conducteur de tram à la STIB. Depuis 25 ans, ce chauffeur a dû s'arrêter plus d'une fois lors de son trajet. Ce qui peut amener à des situations parfois surréalistes : " C'est déjà arrivé que des passagers descendent du tram pour pousser voire carrément soulever la voiture qui se trouvaient sur les rails. Ils ont dû s'y mettre à huit pour dégager le passage" raconte-t-il.

20.000 minutes soit plus de 333 heures : c'est le temps que les trams de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) ont passé à l'arrêt suite à des blocages divers en 2017. 50% de ces blocages sont dus à des voitures mal garées. Des chiffres qui ne font qu'augmenter ces dernières années: plus 66% entre 2016 et 2017.

Une infraction qui peut coûter cher

En Région bruxelloise, la STIB répertorie plusieurs points noirs où les blocages de trams sont fréquents malgré l'augmentation de sites propres. Le rond point Louise et ses alentours, la chaussée d'Haecht et la place Meiser à Schaerbeek ainsi que la chaussée d'Alsemberg à Uccle et Forest posent des problèmes. "On constate qu'il y a une augmentation de grands véhicules dans la circulation comme les camionnettes ou les SUV. Ces véhicules, s'ils sont mal garés, perturbent plus vite la circulation des trams qu'un petit véhicule qui dépasse légèrement d'une place de parking" détaille Cindy Arents, porte-parole de la STIB.

Lorsqu'un tram est bloqué par un autre véhicule, les passagers sont évidemment impactés mais les conséquences peuvent aller beaucoup plus loin.