Trains vers la mer: Ostende demande le report de travaux ferroviaires pour épargner le tourisme à la Toussaint

La ville d'Ostende a demandé à Infrabel d'organiser les travaux sur la ligne ferroviaire entre Bruges et la ville côtière à un autre moment que durant les vacances d'automne, a indiqué mardi le conseil municipal. Le gestionnaire du réseau de chemin de fer a annoncé récemment la tenue de travaux entraînant l'arrêt de la circulation entre Bruges et Ostende pendant les vacances. La ville craint que cela n'entraîne une diminution des touristes se rendant à la Côte.

Infrabel prévoit prochainement des travaux au niveau des caténaires et d'un certain nombre de passages à niveau entre Ostende et Bruges. Par conséquent, le trafic ferroviaire sera interrompu entre ces deux villes durant les vacances de Toussaint. Pour pallier les inconvénients, la SNCB fournira toutefois des bus de remplacement.

Le timing des travaux est malheureux

La solution ne satisfait néanmoins pas la ville d'Ostende. "Le timing de ces travaux est malheureux. S'il n'y a pas de liaison ferroviaire fluide et directe avec la gare d'Ostende, beaucoup de visiteurs potentiels vont ignorer Ostende pendant les vacances d'automne", craint le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld).

La ville a donc envoyé une lettre officielle à Infrabel, pressant le gestionnaire d'organiser les travaux à un autre moment et de tenir compte des préoccupations des habitants et des commerçants locaux d'Ostende.

"Après la crise du coronavirus, les commerces locaux et le secteur de l'horeca ont désespérément besoin de chaque euro pour leur chiffre d'affaires. Durant les congés d'automne, toutes sortes d'événements sont organisés dans notre ville pour attirer les gens pendant un ou plusieurs jours. Les transports en commun, et donc le train, jouent un rôle très important à cet égard", a déclaré Bart Tommelein.