TRAIL, un institut wallon "Intelligence artificielle" au service des entreprises

Un nouvel institut wallon, baptisé TRAIL, vient de voir le jour. Il est dédié à l’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle, c’est l’ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence. Et c’est surtout un nouvel outil qui s’avère précieux dans de nombreux domaines, y compris l’industrie. C’est pour permettre aux entreprises d’intégrer plus facilement l’IA pour le développement de nouveaux outils et de nouveaux services, au profit du grand public que cinq universités francophones - l’UCLouvain, UMONS, ULB, UNamur et ULiège - ont uni leurs moyens pour créer cet institut.

Utiliser au mieux nos ressources

L’intelligence artificielle, en se basant sur l’acquisition des données et les algorithmes de traitement des informations, peut rendre de nombreux secteurs plus performants. On peut ainsi améliorer la qualité des processus de fabrication, de stockage et de suivi des produits et des services. L’IA aussi de mieux utiliser les ressources, qu’elles soient énergétiques, de matières premières ou humaines. Elle permet une personnalisation accrue du travail et augmente la rapidité des prises de décision.

Le Trail vise essentiellement les entreprises de la Fédération Wallonie Bruxelles qui travaillent dans les domaines de la médecine, des médias, de la mobilité, du manufacturing, de l’énergie, de la construction, de la gouvernance et de l’éducation.

Trois axes de développement

Premier axe; la recherche (TRAIL Institute) avec pour but de promouvoir la création de talents en IA et de réaliser une recherche de pointe de niveau international en IA en Wallonie et à Bruxelles. Deuxième axe: le TRAIL Factory qui va créer des outils et des méthodes qui seront mis à la disposition des entreprises. Et enfin la TRAIL4Ventures qui va créer des services pour mieux capter les besoins et les idées qui sont issus du monde des entreprises et du tissu économique. Mais aussi faciliter le développement de nouveaux produits et services sur base des outils et connaissances développés au sein de TRAIL.

Un exemple concret d’application de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne ? La société wallonne, Intopix, experte en compression vidéo, utilise le TRAIL pour imaginer de nouvelles fonctionnalités, telles que par exemple, l’accès aux informations sortant des caméras de surveillance, pour détecter les embouteillages ou des objets abandonnés, le tout, dans le respect de la vie privée. L’IA permet de ne donner accès qu’à une partie des données et de supprimer automatiquement les visages, plaques des véhicules, etc.