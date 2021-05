Tragédie du téléphérique en Italie : en Belgique, les téléphériques sont contrôlés "constamment" nous assure-t-on

Ce dimanche, à Stresa, en Italie, dans la région du Piémont, une cabine d’un téléphérique a chuté à cause d’un câble qui aurait cassé. L’accident a fait 14 morts : seul un enfant de cinq ans, désormais orphelin, a survécu mais est gravement blessé. Alors que le gouvernement promet de faire toute la lumière sur les circonstances de l’accident, tous se demandent pourquoi les systèmes de sécurité n’ont pas fonctionné et si l’infrastructure était régulièrement entretenue. Chez nous, les gestionnaires de téléphériques wallons se disent choqués et solidaires. Ils se veulent toutefois rassurants : les contrôles sont réguliers et les accidents sont rarissimes. Le dernier téléphérique inauguré chez nous, c’était il y a un peu plus de deux semaines à Namur : il voyait le jour 20 ans après la fermeture du premier. Comment la sécurité de ce téléphérique est-elle assurée ? La procédure est assez standardisée. Du côté du SPF Economie, on nous explique que plusieurs tests préalables doivent être effectués avant la mise en service d’un téléphérique. Ces procédures sont accompagnées de documents bien spécifiques. Ensuite, ce sont des entreprises agréées, spécialisées dans les contrôles de sécurité, qui sont déléguées pour la maintenance. A côté de cela, à Namur, par exemple, les pompiers ont été formés aux interventions en urgence, dans les cas où les mécanismes de sécurité en place ne fonctionnent pas. Avant la mise en service Avant la mise en service, les contrôles "sont permanents", note Jean-Charles Dekeyser, le responsable du téléphérique de Namur. Tant au niveau de la conception que de la mise en place. Le matériel et les appareils sont également testés au niveau de l’entreprise qui les construits. A cela, ajoutons également une certification réalisée par le bureau d’étude, le tout sous le guide de normes européennes très strictes. "Il faut savoir qu’il s’agit d’accidents rarissimes. Par exemple, en France, sur les sept dernières années, sur un total de 100 millions de passagers, sept personnes ont été accidentées", note le responsable du site namurois. "Et même s’il devait y avoir une erreur humaine, on est épaulé par des équipes très bien formées telles que celles de Poma, le concepteur, et Labellemontagne, l’opérateur". "Il peut y avoir des petits incidents, comme une voiture qui ne démarre pas, mais le téléphérique est, statistiquement parlant, le moyen de transport le plus sûr du monde", ajoute Marc de Villenfagne, administrateur de la Citadelle de Dinant. Concrètement, un mois à peine avant son inauguration, nos caméras filmaient les fameux tests de sécurité : après avoir fait tourner à vide les cabines pendant plusieurs jours, les nacelles avaient été chargées de poches d’eau pour simuler le transport de passagers. S’en sont suivi des tests sur les entrées et les sorties en gare ainsi qu’une phase de certification au niveau européen.

Après la mise en service, le téléphérique est contrôlé au jour le jour Après sa mise en route, le téléphérique ne cesse d’être surveillé. A Namur, détaille le responsable de l’infrastructure, la tension des câbles est vérifiée chaque jour de manière automatique. A cela s’ajoute, des tests hebdomadaires, mensuels et réguliers, ainsi qu’une maintenance plus lourde toutes les 15.000 heures d’utilisation. "Par exemple, cette semaine on va effectuer le premier contrôle au niveau des cabines et des câbles : on va décrocher les pinces et les déplacer légèrement pour éviter qu’il y ait tout le temps trop de pression au même endroit du câble", précise Jean-Charles Dekeyser. Puis, chaque année, des tests de charge sont menés afin de voir si les structures tolèrent toujours le même poids.

Et si le câble est plus ancien ? En Italie, pour l’instant, la piste d’un câble cassé a été évoquée, bien que l’enquête doive encore confirmer les causes de l’accident. Si la rupture d’un câble pourrait représenter un véritable cauchemar tant pour les exploitants que pour les passagers, on reste assez confiant en Belgique. A Namur, on estime qu’il est impossible de comparer la récente infrastructure avec celle de Stresa : le câble choisi est de dernière génération et présente un diamètre de 46 mm, très résistant. Mais même du côté de Dinant, où le téléphérique date des années 1950, on relativise, toujours en attribuant un rôle primordial à la maintenance régulière. "Il ne faut pas confondre le câble tracteur (celui qui permet à la cabine de voyager) et le câble porteur (celui qui porte la cabine), note Marc de Villenfagne. Le câble tracteur est remplacé tous les dix ans. En revanche, le câble porteur est beaucoup plus permanent : ici, à Dinant, il a été mis en place aux alentours de 1956-1957 et est toujours en parfait état. On aurait pu le renouveler mais on n’en avait pas besoin." L’administrateur délégué de la Citadelle de Dinant rappelle également que ce câble est contrôlé périodiquement par une entreprise agrée. Et, qui plus est, même si le téléphérique fonctionne depuis les années 1950, plusieurs éléments ont été rénovés, dont les chariots ou les cabines, mais surtout l’automate, à savoir le cœur du système de téléphérique. Ces travaux se sont terminés pendant le confinement de l’année dernière.

Les pompiers en aide si la technologie et la mécanique ne suffisent pas A ces mesures s’ajoutent les moyens humains qui sont formés et éventuellement déployés en cas d’accident. C’est notamment le cas des pompiers, qui interviennent en dernier ressort si, en cas de problème, les systèmes de sécurité et les garde-fous mis en place ne fonctionnent pas. "Par exemple, nous avons été formés à descendre les passagers des cabines si les différents mécanismes n’arrivent pas à les rapatrier jusqu’à la station", explique Arnaud Brouwers, capitaine de la zone de secours NAGE. Même s’il s’agit du cas le plus compliqué, il est également possible d’intervenir si une cabine reste bloquée au milieu du parcours, au-dessus de la Sambre. A ce moment-là, les équipes de plongeurs et les bateaux entrent en jeu. Pour le capitaine, les accidents restent toutefois rarissimes. Ces trois dernières années, on enregistre deux accidents très similaires. Ils sont survenus tous deux en mars 2018 : il s’agit d’un accident de télésiège en Géorgie et de la chute d’une cabine du téléporté de Costebelle, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Avant ces cas, on dénombrait moins de quinze accidents sur 100 ans d’existence du téléphérique.