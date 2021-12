Trafic interrompu sur les lignes Etterbeek-Ottignies et Marloie-Libramont ce week-end

Le trafic ferroviaire sera interrompu ce week-end en raison de chantiers entre Etterbeek et Ottignies (ligne 161) ainsi qu'entre Marloie et Libramont (ligne 162), a indiqué jeudi Infrabel. De vendredi à 22h au lundi à 6h, des travaux liés au développement du RER auront lieu à cinq endroits.

Sur le tronçon Watermael-Boitsfort - Groenendael- Hoeilaart- Bakenbos (7km), les équipes d'Infrabel travailleront ainsi en vue de la mise en service d'une nouvelle voie latérale.

Des travaux au niveau des quais seront effectués à Groenendael, Genval et Ottignies. Une nouvelle signalétique des quais sera apposée en gares de Groenendael et Hoeilaart. A Ottignies, trois aiguillages seront placés au nord de la gare afin de pouvoir poursuivre la pose des nouvelles voies. Entre Marloie et Libramont, des travaux seront par ailleurs effectués à deux endroits. Infrabel renouvellera le pont ferroviaire à Grupont et procédera au déroulage d'une nouvelle fibre optique entre Mirwart et Poix-Saint-Hubert. La SNCB prévoit des alternatives pour les voyageurs concernés tout au long du week-end.