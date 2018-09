Trafic et consommation de cocaïne en Belgique, qui sont les usagers ?

40 tonnes de cocaïne saisies en 2017 en Belgique. Une quantité gigantesque multipliée par 4 depuis 2014. Mais qui sont les consommateurs ?

Le trafic de cocaïne, la consommation de cocaïne est une réalité que Bruno Valkeneers connaît bien. Il est chargé de communication pour l’ASBL Transit, centre d’accueil et d’hébergement pour usagers de drogues et nous parle de la consommation de cocaïne dans notre pays.

"Chez nous, oui, la cocaïne est le stimulant le plus consommé, et c’est même le produit le plus consommé, juste au-dessus de l’alcool. L’héroïne vient en troisième position. Nous, c’est évidemment particulier parce qu’on s’adresse à un public qui n’est plus dans un usage récréatif. On s’adresse à un public qui cumule les problèmes, notamment de vulnérabilité et de précarité, donc un public souvent sans domicile, qui a une consommation majoritairement non pas en sniffe, c’est-à-dire sous forme de poudre, mais en fumette. Donc, en fait, il y a toute une préparation, ils transforment la poudre de manière à pouvoir la fumer".

C’est plus dangereux quand on la fume que quand on la sniffe ?

"L’effet est plus direct, c’est plus addictif. Le corps a un seuil de tolérance assez rapide, donc ce n’est pas rare chez nous d’avoir des consommateurs qui consomment cinq grammes par jour".

"C’est énorme, et on est surtout ici face à un problème à la fois de santé publique, mais aussi à un coût psychosocial énorme parce que ce sont des populations précarisées, donc souvent sans revenu, et ça les amène forcément à commettre des délits ou à se prostituer, etc. pour acheter la substance".

On est loin de l’image de la cocaïne drogue de riches

"Chez nous on n’est pas dans la consommation clichée hollywoodienne. On est vraiment dans la consommation de drogues de rue, aussi par injection".

La cocaïne reste, il faut le dire, une drogue qui peut être très dangereuse

"Chez nous, l’argent n’est plus un obstacle, donc ils achètent à tout prix. Ils consomment donc régulièrement. On est aussi dans des comportements compulsifs, avec des personnes qui, en termes de perspectives d’avenir, n’ont pas de liens sociaux. Donc oui, c’est une drogue qui crée la dépendance à la fois physique, mais aussi psychologique".

Dépénalisation oui ?

"Franchement, c’est une réponse pragmatique. Ça fait longtemps qu’on est arrivé à la conclusion que la lutte contre les drogues est inefficace, que malgré la répression qui est infime par rapport à ce qui passe — il faut bien s’en rendre compte — les produits sont toujours plus diversifiés, toujours plus disponibles, et pas que la cocaïne, beaucoup d’autres aussi. Maintenant, il y a aussi des cocaïne de synthèse, c’est un nouveau phénomène. Elles sont ultras disponibles, et donc à un moment donné il faut comprendre qu’on est face à un marché complètement dérégulé, on est dans le modèle du libéralisme extrême, donc il n’y a aucune norme de contrôle au niveau de la production, de la composition. On a un développement du marché complètement anarchique. C’est finalement l’offre, donc les trafiquants, qui régule la demande. Il faut le savoir, parce qu’ils pourraient aussi créer à un moment donné une rupture de la disponibilité de la cocaïne pour faciliter d’autres produits parce que les routes seraient plus pratiques avec d’autres produits. Donc, il faut effectivement penser à une réponse beaucoup plus pragmatique".

Dépénaliser les drogues ne risque pas de les banaliser encore plus ?

"A priori non, parce que si on régule par exemple le marché de la cocaïne ou de toutes les drogues, je pense qu’on va aussi rompre un tabou, donc on va pouvoir libérer la parole. Parce que, comme le disait Thomas Rorive, on a une estimation du trafic de drogue, mais en fait on n’en sait pas grand-chose. Il faut imaginer le nombre de containers qui entrent à Anvers. Anvers est la plaque tournante, c’est le port d’entrée, c’est-à-dire qu’il concentre à peu près 45% des saisies. Il est premier au niveau des saisies au niveau européen et tous les ans ça augmente. Les contrôles sont soit de la délation, de la dénonciation, soit un peu de la chance, on tire au hasard et on tombe sur un container. Si on régule, on va pouvoir faire de la prévention, mais de manière beaucoup plus objective, sans forcément brandir la peur directement, et donc avoir un discours plus crédible auprès des consommateurs".