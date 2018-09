Trafic des trains interrompu à cause d'un vol de câbles, la SNCB soupçonne une bande organisée

Frédéric Sacré parle d'une bande bien organisée. - © RTBF

Pour Frédéric Sacré, le porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire du réseau, "c'est le xième vol de câble. La même bande, pense-t-on, sur base du modus operandi. on pense que cette bande a été responsable ces dernières semaines d'une soixantaine de faits à elle seule".

Des vols en recrudescence

"On constate une très forte recrudescence depuis plusieurs semaines", ajoute le porte-parole. "Evidemment avec des conséquences qui sont très lourdes puisqu'on est contraint d'interrompre totalement le trafic puisque la sécurité doit primer. Ces voleurs s'attaquent à des câbles de signalisation. Donc on doit finaliser les réparations avant d'autoriser à nouveau le trafic. Et parfois pour un butin minime, voir inexistant. Ce matin, par exemple, une bonne partie du câble découpé est resté sur place".

Notons que depuis le début de l'année, c'est plus d'une centaine de vols de câbles qui ont déjà été enregistrés sur le réseau depuis le début d'année. C'est déjà beaucoup plus que l'année dernière.

Réunion de crise

Une situation qui doit cesser. Frédéric Sacré nous a confié qu'une réunion de crise s'était tenue vendredi dernier sur ce sujet avec la police.

"Il a été décidé de mettre en place une riposte très importante", explique le prote-parole d'Infrabel, "la police nous assure qu'elle va mettre tous les moyens techniques disponibles pour tenter d'identifier et mettre hors d'état de nuire cette bande".