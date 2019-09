Trafic de bois illégal: quels contrôles en Belgique ?

Chaque année, plus d’un million et demi de tonnes de bois arrive sur le marché belge via le port d’Anvers. Importé d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine, ce bois est en partie illégal selon différentes ONG. Jusqu’en 2017, la Belgique ne faisait pour ainsi dire aucun contrôle et a été mise en demeure par l’Union européenne. Depuis lors, elle a mis en place une cellule d'Inspection au sein de la DG Environnement du SPF Santé Publique. Le trafic illégal de bois serait aujourd’hui le deuxième plus grand secteur criminel au monde après le secteur de la drogue. De nombreux pays sont considérés comme à risque. On peut notamment citer la Russie, le Brésil, le Myanmar, le Cambodge, l’Indonésie, la Chine, la Malaisie, le Gabon, le Cameroun ou encore la RDC. En 2018, le bureau d’étude 3KEEL écrivait dans un rapport pour le WWF que 16% de l’importation de bois, pulpe et papier venait de pays à haut risque de corruption. La moitié des importations venant de pays avec un risque moyen.



Mais quand le bois est-il considéré comme illégal ? Il s’agit soit d’essences tropicales protégées qui sont abattues, soit de bois coupé en trop grande quantité sans respect des quotas, ou encore de bois qui est coupé dans des zones protégées. "Le trafic illégal de bois, c’est évidemment un crime environnemental" explique Juliette Boulet, porte-parole de Greenpeace Belgique. "Mais là derrière, il ne faut pas oublier que c’est aussi un secteur économique et des êtres humains qui sont aussi potentiellement exploités dans des conditions irrespectueuses de la dignité humaine".



Selon l’ONG, le bois illégal est également couramment utilisé pour faire du trafic comme du blanchiment d’argent.

Chargement de bois tropical en RDC. - © Lu Guang - Lu Guang / Greenpeace Stockage de bois dans un port chinois. - © Simon Lim - Simon Lim / Greenpeace Anvers, plaque tournante du trafic



Selon Greenpeace, le port d’Anvers est l’une des principales portes d’entrée du bois illégal sur le continent européen. En 2018, 1.750.669 tonnes de bois/produits en bois ont été importées via le port d’Anvers à destination des entreprises belges. Un petite moitié de ce bois vient de nos voisins (France, Pays-Bas, Allemagne), le reste vient de l’hémisphère sud et est plus difficilement traçable. "La traçabilité est extrêmement compliquée" confie Juliette Boulet de Greenpeace. "On a développé des techniques avec des balises GPS, des sites internet qui traquent les itinéraires des bateaux. L’endroit où ils ont pris leur chargement et l’endroit où ils vont arriver. On travaille aussi avec les entreprises elles-mêmes car elles sont soumises au règlement européen. Elles doivent mettre en place ce qu’on appelle une diligence raisonnée".



La diligence raisonnée impose trois exigences aux entreprises travaillant dans le commerce du bois. Premièrement, elles doivent pouvoir fournir toutes les infos (origine de ce bois, espèce d’arbre,..) qui sont liées au bois qu’elles mettent sur le marché belge. Deuxièmement, les entreprises doivent faire une analyse de risque de la situation du pays d’origine afin de voir s’il y a des risques de commerce illégal. Enfin, les entreprises doivent prendre des mesures pour pouvoir diminuer ce risque de façon efficace. Mais pendant plusieurs années, l'application de ces règles n’a presque pas été contrôlées en Belgique.

Serge De Wilde est inspecteur bois au sein du SPF Santé publique. - © Tous droits réservés Trafic illégal de bois: quels contrôles en Belgique? - © Tous droits réservés La Belgique mise en demeure



Le Règlement sur le Bois de l’Union Européenne (RBUE) vise à écarter du marché communautaire le bois et les produits dérivés issus d’une récolte illégale. Il est d’application depuis mars 2013. Mais malgré l’importance des importations de bois via le port d’Anvers, la Belgique n’a effectué aucun contrôle en la matière entre 2013 et 2017. La Belgique a, du coup, été mise en demeure par l’UE pour application insuffisante du RBUE en 2017. C’est finalement en septembre 2017 que le SPF Santé Publique met en place une cellule Inspection au sein de la DG Environnement. Sept contrôleurs sont engagés dont deux se consacrent à plein temps au contrôle du bois aujourd’hui. Depuis son bureau non loin de la gare du midi, Serge De Wilde épluche les documents d’exploitants de bois. "Ce sont des documents que les entreprises belges qui mettent du bois sur le marché nous fournissent pour pouvoir nous prouver que le bois est de récolte légale. Ici, vous voyez des documents en français venant du Gabon. Ici, il y a des documents de Brésil en Portugais, qui est déjà plus difficile à comprendre et puis là, vous voyez des documents venant du Myanmar, donc remplis en birman qui est très difficile à déchiffrer". Pour ce biologiste de formation, il a fallu apprendre énormément depuis deux ans pour maîtriser aujourd’hui son sujet. Mais selon lui, la cellule bois a déjà montré des progrès significatifs."Je visite les entreprises et je leur demande de me montrer leur système de précaution" explique Serge De Wilde. "Cela doit être documenté. Ils doivent me montrer ce qu’ils ont fait, expliquer pourquoi certaines mesures ont été prises, démontrer qu’ils comprennent la législation du pays d’origine. Nous pouvons également contrôler leurs stocks de bois ou les arrivages au port d’Anvers pour prendre des échantillons et analyser de quelle espèce est le bois".

Trafic illégal de bois: quels contrôles en Belgique? - © Daniel Beltr - Daniel Beltr / Greenpeace Trafic illégal de bois : quels contrôles en Belgique ? - © Jiro Ose - Greenpeace / Jiro Ose Mise en place de contrôles



Depuis que la création de la cellule Inspection du SPF Santé Publique, 45 contrôles ont été effectués. Ceux-ci ont débouché sur 21 PV d’avertissement et 4 PV d’infraction – les premiers ! – dont la procédure est encore en cours au parquet. Conséquence, l’union européenne a décidé de lever la mise en demeure de la Belgique en avril 2019. Mais pour les ONG, cela reste insuffisant. "Etant donné le rôle du port d’Anvers, pas uniquement au niveau national mais au niveau européen et même international, nous considérons que la Belgique ne fait pas suffisamment son travail" insiste Juliette Boulet de Greenpeace. "Parce qu’elle ne met pas assez de capacité humaine, ni dans des bureaux en Belgique ni sur place pour opérer des tests sur l’illégalité de la provenance de certains bois qui sont exportés. On considère que les contrôles sont totalement insuffisants d’une part et que, d’autre part, quand il y a effectivement une preuve que le bois est illégal, il n’y a pas assez de condamnations".