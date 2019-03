Trafic aérien interrompu dans le ciel belge jusque samedi 6h par manque de contrôleurs aériens

Le trafic aérien est interrompu sur tout le territoire depuis ce vendredi 23h00 jusqu'à 6h00 samedi matin par manque de personnel au sein de l'entreprise publique autonome Skeyes, chargée du contrôle aérien. Des aiguilleurs du ciel se sont fait porter malade, d'après une information de la VRT, confirmée à l'Agence Belga par Skeyes.

"Nous avons reçu une série de certificats en très peu de temps pour le centre de contrôle Canac et n'avons pas pu réunir suffisamment de personnel pour assurer le service de nuit", a expliqué le porte-parole de Skeyes, Dominique Dehaene. "Cela signifie que le trafic sera quasi totalement interrompu entre 23h00 et 6h00 dans les aéroports et l'espace aérien belges".

Il est difficile à ce stade de prévoir la situation qui prévaudra samedi matin.

Pas de grève durant les vacances de carnaval

Plus tôt dans la journée, l'ACV-Transcom (CSC-Transcom) avait indiqué qu'il ne mènerait pas d'actions de grève chez Skeyes durant la semaine de carnaval. Le syndicat chrétien y avait déposé un préavis de grève au début du mois de février.

La grogne du personnel est liée à une série de dossiers, et notamment aux demandes en matière d'interruption de carrière. Environ 25 points ont été listés par l'ACV-Transcom. A côté de l'interruption de carrière, les nominations et les primes figurent parmi les inquiétudes, ainsi que le nouveau centre de formation à Steenokkerzeel, ouvert via une co-entreprise dont la transparence est mise en question par le syndicat chrétien.

Une nouvelle réunion est prévue le 11 mars.