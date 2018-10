Tout savoir sur le permis pour détenir un animal de compagnie en Wallonie

Détenir un animal sans permis, c'est terminé. Le Code wallon du bien-être animal a été voté au Parlement. Il modifie profondément les règles concernant la vie de votre compagnon domestique mais aussi de tout animal sur le territoire wallon.

Douze chapitres. 109 articles. Le rapport du Wallon avec son animal de compagnie, son cheval, ses poules ou ses NAC (nouveaux animaux de compagnie,...) va changer et le Code éclaircit les règles concernant la détention, les interventions, le transport, la mise à mort mais aussi sur la répression en cas d'infraction.

Un permis pour tous

"Vous avez un permis pour détenir un animal par défaut, c'est en cas de problème qu'il peut vous être retiré, explique Sébastien De Jongen, directeur de l'asbl Sans collier. Par contre en cas d'infraction, ça simplifie tout en terme de sanctions. Administratives notamment. On peut désormais retirer le permis pour une période définie, cela peut être 3 mois comme une interdiction à vie. Ça va permettre de saisir des animaux tout simplement parce qu'une personne est en défaut de permis et éviter de devoir attendre la constatation de la maltraitance pour justifier cette saisie". Ce que vise surtout cette mesure, c'est à éviter que des animaux se retrouvent encore et toujours dans les mains de récidivistes de la maltraitance animale, soit un tiers des animaux qui se retrouvent en refuge.

Concrètement, vous ne devez rien faire si vous possédez un animal, vous avez le permis par défaut. Par contre, ce nouveau Code wallon impose l'enregistrement obligatoire des chiens et des chats lors de visites chez le vétérinaire, sous certaines conditions. Le but reste d'éviter les abandons et de retrouver les responsables.

Lors de l'enregistrement, une même contribution sera toujours demandée aux particuliers, mais passera à 20 euros pour un chien et 5 euros par chat pour les éleveurs professionnels. Ces contributions permettront d'alimenter un Fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale qui bénéficiera aux refuges notamment.