Tout rouvrir sans masque ni pass sanitaire en Flandre : un exemple unique parmi nos voisins, un pari risqué ?

es masques restent obligatoires dans les espaces publics fermés, dans les magasins et les transports publics locaux. Ces rassemblements ne peuvent pas compter plus de dix personnes. Un test négatif récent ou une preuve de vaccination est obligatoire dans l’Horeca.

tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, les cafés et restaurants, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux,

e certificat COVID est obligatoire depuis le 25 septembre pour tous à partir de 13 ans dans l’Horeca (sauf pour la vente à emporter), les évènements et les représentations artistiques et culturelles. Les night clubs, après avoir refermé leurs portes en juillet et août, ont pu rouvrir mais avec des heures de fermetures.

Depuis ce 1er octobre , la Flandre a abandonné le port du masque dans toute une série de circonstances, comme l’intérieur des établissements Horeca, les salles culturelles, les cinémas, les écoles ou encore les commerces. Et contrairement à la Wallonie et à Bruxelles, n’a pas prévu de conditionner l’accès à certaines de ces structures (maisons de repos, salles de sport et culturelles, Horeca) à la présentation d’un "Covid Safe Ticket" .

Qu’est-ce qui permet à la Flandre d’être la seule région dans notre zone à relâcher ainsi ces mesures ? Un taux de vaccination exceptionnel, parmi les plus hauts d’Europe, voire du monde, avec 80% de la population vaccinée, mais surtout 93% des adultes, et même 95% de plus de 55 ans.

Sa population fragile protégée, la Flandre estime donc qu’elle peut se permettre de récolter les fruits de cette campagne réussie, et a donc laissé tomber le masque hormis dans les transports en commun et là ou la distanciation n’est pas possible. Et hormis les discothèques, de laisser l’accès libre à tous, sans besoin de présenter un Covid Safe Ticket.

Le vaccin ne protégeant que partiellement contre les transmissions, cette stratégie pourrait conduire à une hausse importante des contaminations : on assiste en ce moment à une remontée de 40% des cas détectés pour la Flandre.

Mais le pari flamand est que cette augmentation ne se traduira pas par une hausse des cas graves, et donc des admissions à l’hôpital. Un pari risqué ? En province d’Anvers moins vaccinée (68% de la population, soit moins que la moyenne wallonne), les nouvelles hospitalisations sont déjà en hausse de 37%.