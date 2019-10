Tout le mobilier Thomas Cook vendu aux enchères

Tout ce qui se trouvait dans les bureaux de Thomas Cook Belgique, à Zwijnaarde, près de Gand est à vendre.

Le curateur a opté pour une vente aux enchères en ligne. C’est la société spécialisée dans ce type de ventes, Troostwijk, qui est chargée de liquider ces biens

Concrètement, les différents objets sont vendus par lot sur le site de Troostwijk, https://www.troostwijkauctions.com/fr/thomas-cook/01-30659/44/, Les enchères se clôtureront le 21 octobre 2019 à 11 heures.

Des ordinateurs, des bureaux, des montres…

Au total, 2124 lots sont proposés la vente. Les plus petits lots sont mis à prix à 5 ou 10 euros. Il s’agit alors de chaises de bureau, de pieds de parasol, de patères, de radiateurs électriques, de classeurs, d’armoires métalliques. Le lot le plus cher consiste en un copieur couleur pour lequel la mise à prix commence à 1750 euros.

Entre les deux, on trouve une multitude d’objets tels que de nombreux ordinateurs portables ou de bureau, des meubles de bureau, des écrans, du matériel électroménager et de cuisine, des plantes d’intérieur, et même des montres d’une marque belge.

Les acheteurs qui souhaitent enchérir doivent s’inscrire sur le site de vente. Il leur est possible de se rendre à Zwijnaarde le 17 octobre 2019 pour voir les objets, de 9 heures à 12 heures.

Enlèvement des lots vendus fin octobre : muscles et patience recommandés

Le 21 octobre, la vente sera clôturée. Les acheteurs pourront enlever les lots pour lesquels ils auront remporté les enchères, les 28,29 et 30 octobre. Ces jours-là, les acheteurs devront s’armer de patience et de courage. Le stationnement à proximité de l’ancien siège de Thomas Cook, à Zwijnaarde, est limité. Les lots se trouvent parfois au premier ou au deuxième étage. Il y a peu d’espace dans l’ascenseur et les escaliers. La société de vente aux enchères recommande d’ailleurs de recourir aux services de l’un de ses partenaires, une entreprise de transport et logistique spécialisée dans ce type de déménagement pour se faire livrer la marchandise.