"Tout ira bien" affiché aux fenêtres: un slogan qui redonne de l'espoir

Pour garder le moral en cette période anxiogène, les initiatives se multiplient. Il y a bien sûr ces applaudissements, tous les soirs à 20 heures, mais pas uniquement. On voit aussi de plus en plus de citoyens afficher des messages positifs à leur fenêtre et leur balcon. Avec souvent un même slogan venu d'Italie: "tout ira bien".

Les dessins d’arc-en-ciel aux fenêtres se multiplient en Belgique. En cette période de confinement les citoyens veulent se soutenir. Le mouvement est né en Italie où la quarantaine est plus stricte. Stefania et Juan font partie de ceux qui l’ont popularisé à Bruxelles : "On s'est dit qu'on allait lancer le même mouvement ici en Belgique. Et on va essayer que tout le monde suive ce mouvement et que tout le monde ait envie de rester chez soi. Que ce soit quelque chose de positif, finalement", explique Stefania Natile.

Le mouvement est né il y a environ une semaine chez nous et les adhérents sont de plus en plus nombreux. Il faut dire que chacun a bien besoin d’ondes positives en cette période parfois difficile. "Je crois que c'est un rayon de soleil dans cette grisaille, parce que quand on allume son poste de télévision ou qu'on regarde les médias, ce qui nous arrive est évidemment une catastrophe. Je crois que tout ce qui est positif et qui peut donner de l'espoir dans l'avenir est très bien. C'est comme le mouvement d'applaudir les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Comment mieux exprimer l'espoir qu'avec un dessin d'enfant? Cela vaut tous les Picasso ou tous les Magritte", ajoute Michel Verspecht.

Stefania et Juan ont également créé un groupe Facebook qui comptait déjà ce samedi un millier de membres. Le but: partager en ligne les dessins réalisés à la maison. Mais la plateforme sert aussi à échanger des idées pour occuper les enfants intelligemment. "Par exemple, avec notre fils de 6 ans et demi, on a fait des expériences scientifiques. Pour la première fois il a fait des petites vidéos, il a pris du plaisir et les a publiées. D'autres enfants ont vu ces expériences et les ont reproduites avec leurs parents. Des instits font partie du groupe et donnent de bons conseils pour développer les différents types d'intelligence pendant cette période de confinement" dit encore Stefania.

Le but à terme est que ces bonnes idées circulent à l’international.