Tout comprendre aux centrales au gaz en six questions

Il y a une dizaine de jours, le gestionnaire du réseau Elia a annoncé les lauréats de la première enchère du Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) , qui doit garantir la sécurité d’approvisionnement dans le cadre de la sortie du nucléaire. Parmi les projets sélectionnés (qui comprennent aussi des unités de production existantes, des batteries et de la gestion de la demande), figurent deux nouvelles unités de production au gaz, une à Vilvorde et une aux Awirs. Ces deux unités doivent fournir respectivement 796,25 MW et 805,35 MW.

Pour les experts consultés, la question est plus nuancée. "Il faut savoir ce que l’on prend en compte lorsqu’on parle d’énergie propre. La fission nucléaire ne produit pas de CO2 alors que la combustion du gaz naturel génère des émissions, éclaire Francesco Contino, ingénieur civil et professeur à l’UCLouvain. Mais lorsqu’on pense au nucléaire, on doit prendre en compte la question de la gestion des déchets nucléaires. Finalement, c’est une question de choix de société".

La question de l’empreinte carbone des centrales au gaz fait débat aujourd’hui. En effet, la production d’électricité via ce type de centrales produit bel et bien du CO2, alors que sa production via les centrales nucléaires n’engendre aucune émission.

Pour Estelle Cantillon, le système "n’est pas parfait", mais reste "efficace". "Lorsqu’une entreprise belge émet plus, une autre (belge ou pas) va devoir émettre moins. Qui plus est, les émissions sont plafonnées et ne vont pas augmenter." D’un autre côté, le système essaie également de limiter la "délocalisation du carbone" (carbon leakage, dit-on dans le jargon).

Selon Pierre Henneux, ce système pose deux problèmes : "Il faut prendre en compte le fait que l’Europe n’est pas un système fermé et qu’à un moment donné, les entreprises vont juger plus rentable de délocaliser la production et ensuite importer. Le second problème réside dans le fait que les quotas de CO2 diminuent au fil du temps. Cette diminution est une décision politique, qui est elle-même influencée par le prix du CO2. Si à un moment donné le CO2 atteint un prix très élevé, il sera plus délicat pour des politiques de baisser les quotas, parce que cela va faire augmenter la facture pour le consommateur".

Les entreprises qui sont soumises au système doivent acquérir un nombre de quotas équivalents à leurs émissions de gaz à effet de serre. C’est un "permis de polluer". Si une entreprise émet moins de CO2, elle peut revendre ses quotas non utilisés à une entreprise plus polluante. Le nombre de quotas de CO2 est plafonné pour chaque année et, comme le rappelle Estelle Cantillon, professeure d’économie à la Solvay Brussels School, on est dans une phase où le nombre de permis émis diminue de 2,2% par an.

En effet, nuance l’expert, tout l’enjeu des centrales au gaz est d’être complémentaire, et pas de remplacer les importations. "Il faut des capacités locales pour les moments où on passe la pointe de la charge, c’est-à-dire quand la demande d’électricité est plus élevée. C’est le cas par exemple en hiver et en soirée", résume-t-il. "Il faudra donc apprendre à exploiter la flexibilité de nos technologies : par exemple, si vous devez recharger votre véhicule électrique, il serait possible d’utiliser des systèmes de recharge intelligente qui utilisent les surplus d’énergie renouvelable ou qui rechargent votre véhicule quand la demande est plus grande et pas nécessairement en soirée pendant l’hiver, pendant qu’on est au pic".

Son collègue de l’ULB Pierre Henneaux va dans le même sens : "Si on gère bien la nouvelle demande en la flexibilisant au maximum, on peut y arriver. Il existe toute une série de barrières techniques et juridiques, mais c’est gérable".

La sécurité d’approvisionnement est un enjeu majeur de la fin du nucléaire. Parmi les détracteurs du gaz, on avance souvent l’argument d’une augmentation de nos besoins en électricité, surtout si on électrifie le parc automobile et certains secteurs industriels. On craint alors que l’électricité produite par les centrales au gaz ne soit pas suffisante.

6. Y aura-t-il un impact sur la facture des consommateurs ?

Ces derniers mois, le coût de l’électricité et du gaz ont augmenté, alimentant les craintes des consommateurs. Il est donc légitime de se demander ce que pourraient changer les centrales au gaz pour le portefeuille.

Dans l’accord de gouvernement, il est marqué que "l’impact sur les prix de l’électricité" sera examiné. Ce facteur pourrait donc faire pencher la balance.

"Par rapport aux estimations qu’on avait, le coût du CRM monte à 141 millions d’euros cette année, détaille Estelle Cantillon. Sachant qu’il s’agit de la première enchère, mais aussi de la plus importante, l’experte estime qu’on pourrait être en dessous des estimations faites à l’origine, qui étaient entre 238 et 940 millions d’euros pour les deux enchères. Globalement, le surcoût pour le consommateur devrait être donc limité.

Une prévision partagée par Pierre Henneaux, qui prend en compte deux aspects : la nécessité de financer les nouvelles centrales et l’impact sur le prix.

"Le financement des nouvelles centrales sera absorbé par le budget de l’Etat. Pour le prix de l’électricité, il faut savoir que le prix sur le marché de gros est toujours fixé par l’unité la plus chère en service à un moment donnée, dans un système de tarification de 15 minutes ou d’une heure. Cette unité peut être située en Belgique ou ailleurs et pour alimenter le consommateur. On monte toujours des unités moins chères aux plus chères. Quand on parle de coût, donc, on parle de coût marginal". Le renouvelable est le moins cher, puis on monte vers le nucléaire, le charbon et les combustibles liquides.

"Si on retire le nucléaire, on va devoir aller chercher plus vite des ressources avec un coût marginal plus élevé et donc plus chères. De combien est-ce plus cher ? C’est difficile de le déterminer précisément, mais une étude de l’université de Gand, envoyée à la ministre de l’Energie fin septembre, contenait une première estimation. La variation y restait faible, de seulement quelques euros par MWh."