"Tout ce qui touche à la jeunesse est vraiment prioritaire" assure Dimitri Van Der Linden, infectiologue pédiatre, membre du Gems

Problèmes scolaires, physiques, psychologiques… Les jeunes semblent connaître de nombreuses difficultés suite à la crise sanitaire. Selon la dernière enquête de Camille, la caisse familiale d’UCM, près d’un jeune sur deux est en décrochage scolaire et plus de 60% rencontrent une perte de motivation.

Le moral de la jeunesse est réellement problématique : "68% se déclarent stressés, 45% fatigués et 39% disent qu’ils se sentent seuls", relève Camille. Sur le plateau de QR le débat, Bernard Devos, délégué général aux droits de l’enfant, et Dimitri Van der Linden, pédiatre infectiologue et membre du Gems, font le point sur ces difficultés et sur les réponses que nous pouvons apporter aux jeunes.

Une génération sacrifiée ?

Les pédopsychiatres l’ont dit et répété ces derniers temps, explique Bernard Devos : "Certains des jeunes sont au plus mal, refusent de s’alimenter, font des crises de boulimie, et sont dans un abandon de soi généralisé. Par contre, parler de génération sacrifiée est peut-être un peu exagéré. En effet, l’histoire nous montre que, notamment après des conflits, on n’observe pas une perte brutale. Les jeunes peuvent avoir une capacité de rebondir relativement rapidement, pour autant qu’il y ait des perspectives pour le futur, et du sens à leur existence. Il y a donc lieu de donner aux jeunes un message public fort".

En outre, il faut venir en aide à tous ces jeunes qui souffrent. Pour Dimitri Van Der Linden, cela peut se faire en misant sur le milieu intrafamilial : " L’idéal serait de fédérer le jeune autour de passions, de projets. Le jeune peut se raccrocher à des choses qu’il aime et profiter des activités qui sont permises malgré les mesures sanitaires actuelles. Si cela ne suffit pas, il ne faut pas hésiter à se tourner vers le corps médical. Il est vrai que les professionnels de la santé mentale ont du mal à traiter toutes les demandes actuelles, mais le médecin de famille reste un point de contact également".

Comment lutter contre le décrochage scolaire ?

"L’année scolaire a débuté, pour de nombreux étudiants, de manière catastrophique" reconnaît Dimitri Van Der Linden, "mais il faut pouvoir communiquer sur les perspectives. Le 15 mars, les étudiants du supérieur pourront reprendre les cours en présentiel pour 20% de leur, temps. Le corps professoral a également un rôle à jouer pour rendre les cours en ligne plus interactifs, par exemple avec des ice-breakers sans rapport avec la matière, ou en proposant aux étudiants d’activer leurs caméras, ce qui favorisera un esprit de groupe".

Le retour à l’école est une priorité pour les autorités. Un choix que salue le délégué général aux droits de l’enfant, tout en insistant sur la manière dont il faut l’envisager : "Il y a lieu, dans les circonstances actuelles, d’instaurer quelque chose de nouveau à l’école, qui ne soit pas uniquement concentré sur les apprentissages cognitifs. Je plaide pour que les enfants soient accueillis avec bienveillance, et qu’on leur évite de subir un stress supplémentaire en voulant rattraper le retard qui a pu être pris sur les programmes".

Addiction aux écrans et harcèlement en ligne ?

Les jeunes passent effectivement énormément de temps sur les écrans, et le risque accoutumance est bien réel, selon Bernard Devos. Par ailleurs, la problématique du harcèlement ne doit pas être sous-estimée. "J’invite les parents à rester attentifs et à communiquer le plus possible avec leurs enfants. Cela dit, les États ont aussi des responsabilités et un rôle à jour. Ils doivent exiger des gros groupes acteurs du net d’agir en termes de droit à l’oubli, de droit à l’image, et imposer une modération stricte sur les réseaux sociaux".

Plus de liberté pour les jeunes ?

Tout ce qui touche à la jeunesse est vraiment prioritaire assure Dimitri Van Der Linden. "Dans le rapport du Gems du 23 février, nous avons recommandé au gouvernement d’accorder la priorité aux jeunes. Cela dit, pour que tous les assouplissements puissent voir le jour, il faut garder à l’esprit que nous sommes dans un système de vases communicants… Nous devons compter sur l’effort de tous de tous. Je crois à ce concept d’une équipe de 11 millions".