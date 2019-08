Tout ce que vous pouvez vous offrir avec vos éco-chèques

À l’heure actuelle, 80.000 entreprises offrent à leur personnel des éco-chèques preuve que ce système est largement entré dans les mœurs. Plus d’1,6 millions de travailleurs en reçoivent, pour une contre-valeur de 250 euros maximum par an, le tout avec une exonération d’impôts sous certaines conditions. Mais souvent on se demande à quoi peuvent bien servir ces éco-chèques ?

Il ne s’agit là que des quelques exemples, il y en a beaucoup d’autres, puisqu’il est également possible de payer des services de réparation pour donner une seconde vie à des meubles, acheter des produits d’entretien écologiques, aménager la terrasse avec du mobilier ou des sols stratifiés aux labels FSC et PEFC, placer des douchettes économiques dans votre salle de bains, acheter des titres de transport en commun ou un abonnement, louer des vélos de ville, payer des transports de personnes partagés avec des voitures sans chauffeur, etc., etc.