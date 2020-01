Tout ce que vous devez savoir sur les soldes

Les soldes d'hiver débutent ce vendredi en Belgique. Une période prisée par un certain nombre de consommateurs, qui attendent le mois de janvier pour tenter de faire de bonnes affaires, mais aussi par les commerçants dont les stocks sont importants cette année. Mais avant de partir à la chasse aux bonnes affaires, ces quelques informations peuvent vous aider à y voir plus clair et à éviter quelques désillusions.

Quand commencent les soldes en 2020 ?

Les soldes d’hiver commencent ce vendredi 3 janvier et prendront fin le 31 janvier. C’est le cas chaque année, sauf si le 3 janvier tombe un dimanche, les soldes commencent alors le samedi 2 janvier. Les soldes d’été commencent le premier jour du mois de juillet (30 juin si le 1er tombe un dimanche). Le dernier jour des soldes d’été est fixé au 31 juillet (inclus).

Et sur les sites Internet, ça commence plus tôt ?

Le début des soldes sur internet correspond au début des soldes en magasin. Dans la théorie, en tout cas. Dans la pratique, vu que les sites de commerce en ligne sont internationaux, certains peuvent échapper à la loi belge en matière de pratiques du commerce et ne pas respecter les dates légales. Certains sites de vente en ligne démarrent leurs soldes avant la date officielle.

Les offres couplées avant les périodes de soldes, c’est autorisé ou pas ?

Durant la période d’un mois précède les soldes, les magasins ne peuvent pas annoncer de réductions en ce qui concerne l’habillement, les chaussures et la maroquinerie. C’est ce qu’on appelle la période d’attente. Mais, comme le précise l’association des consommateurs, "la loi permet toutefois d’organiser des braderies ou autres manifestations commerciales durant la période d’attente. Durant ces manifestations, les réductions de prix sont autorisées. Il est simplement interdit de les appeler 'soldes'". Et puis, il y a eu l’apparition des "offres conjointes". Peu avant chaque période de soldes, de nombreux commerçants proposent des articles à prix réduit, à condition d’en acheter au moins deux. Cette pratique est totalement légale.

3 images Belga

Les garanties légales sont-elles les mêmes pendant la période de soldes ?

Oui. La garantie sur un article soldé est la même que sur un article non soldé. Vous avez droit, quoi qu’il arrive à la garantie légale de deux ans.

Retours et échanges, y ai-je droit pendant les soldes ?

Un magasin peut refuser d'échanger ou de reprendre un article soldé qui ne convient pas. D'ailleurs, même pour un article non soldé, il n'est légalement pas obligé de le faire. Et, s'il le fait, il s'agit d'un geste purement commercial. N’oubliez pas qu’en période de soldes, les vendeurs en magasin refusent bien souvent d'échanger un article soldé. N’hésitez pas à poser la question à la caisse si ce n’est pas clair. Par ailleurs, le remboursement d’un article soldé est rarement accepté par les magasins. Aucune disposition légale ne stipule que vous devez être satisfait ou remboursé. Soi c’est parfois le cas, il s’agit d’un geste commercial nullement obligatoire et donc pas applicable à tous les magasins. La mention "ni repris, ni échangé" n'exonère pas le vendeur des obligations légales de garantie qui lui sont imposées par la loi.

3 images Belga

Et pour les retours d’achats en ligne, est-ce la même chose ?

Si vous avez acheté un produit en ligne pendant les soldes, vous conservez le droit de le renvoyer dans les 14 jours s’il ne vous plaît pas. Mais les frais de renvoi peuvent être mis à votre charge. Par contre, si vous avez acheté un produit en ligne, mais qu’il présente un défaut qui n’était pas signalé dans la description, vous pouvez le renvoyer gratuitement pour livraison non conforme. Vous pouvez demander ensuite l’envoi d’un nouveau produit soit le remboursement.

Quelles sont les arnaques habituelles ? De quoi faut-il se méfier ?

Une enquête de Test-Achats a révélé que certains magasins, notamment des magasins de meubles et d’électroménager sont adeptes d’une pratique illégale : l’augmentation du prix juste avant la périodes des soldes. Cette pratique permet ensuite d’accorder un rabais et de faire en sorte que le prix final pendant les soldes soit tout aussi élevé que le prix de base hors soldes. Les articles soldés doivent comporter un étiquetage faisant apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence (ou "prix barré") qui a servi de base au calcul du prix réduit. Le prix de référence ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le commerçant sur un article similaire, dans le même établissement ou site de vente à distance et à l'égard de la clientèle courante, au cours de trente derniers jours précédant le début de la publicité. "La vigilance est donc plus que nécessaire. Faites un repérage avant les soldes pour contrôler le prix applicable, vérifiez les prix des soldes en ligne, n'hésitez pas à soulever les étiquettes pour vérifier le prix affiché en dessous… Ces quelques conseils de bon sens doivent vous permettre d’éviter les arnaques", selon l’association de défense des consommateurs. N’hésitez pas non plus à vérifier l’étiquette initiale, en-dessous de celle qui indique le nouveau prix soldé. Contrôlez que le prix initial affiché sur la nouvelle étiquette n’est pas plus élevé que celui en dessous. Si c’est le cas, demandez au vendeur de pratiquer la réduction sur le prix le plus bas et n’hésitez pas à porter plainte à la Direction générale de l’Inspection économique. Autre piège à éviter, la vente de produits de moindre qualité spécialement confectionnés pour la période des soldes. Une pratique constatée essentiellement pour les textiles et pas forcément dans les magasins de vêtements à bas prix qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à jouer sur la qualité d'un tee-shirt déjà vendu à prix plancher. Cette arnaque à la qualité du produit se constate davantage chez les marques plus premium.

Les commerçants peuvent-ils vendre à perte ?

La vente de produits à perte est normalement interdite. Vendre un produit à perte, c'est le vendre à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel l'entreprise a acheté le bien, après déduction des réductions accordées et définitivement acquises, des réductions de volume non définitivement acquises, qui correspondent à 80% des réductions de volume acquises l'année précédente pour le même bien. Il est donc normalement interdit à toute entreprise de vendre un bien à perte. Toutefois, la législation prévoit une série d’exceptions liées à des circonstances particulières, comme les ventes en soldes ou en liquidation. Les commerçants peuvent donc vendre "à perte" pendant la période des soldes.

Les soldes en ligne sont-elles les plus intéressantes ?

Si c'était le cas avant, il n'y a aujourd'hui plus de différences de prix a priori. Selon Jérémie Herscovic, fondateur de Socloz, une plateforme de numérisation des points de vente, "il n'y a quasiment plus de distinction entre les deux canaux" de distribution, notamment en terme de "pratiques promotionnelles", les prix étant désormais les mêmes sur internet et dans les magasins.