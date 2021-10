Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le T-Rex, le dinosaure le plus médiatisé

Celui-ci apporte une connaissance supplémentaire sur ces individus de la famille des tyrannosaures. 75% des os du squelette ont été retrouvés, 25% seulement ont dû être copiés en prenant par exemple les os de la patte gauche en les inversant et en les recopiant pour façonner les os de la patte droite. C’est un fossile très complet et donc très intéressant.

Le T-Rex, c’est le dinosaure le plus médiatisé de la planète, celui que les médias et le public connaissent sans doute le mieux. Aujourd’hui, un spécimen est exposé au Muséum des sciences naturelles de Bruxelles. Un spécimen très particulier car c’est le deuxième le plus complet au monde sur la cinquantaine de T-Rex qui ont été retrouvés jusqu’ici depuis 1905, depuis sa découverte par le paléontologue américain Henry Osborn.

"Il nous donne de précieuses infos sur sa vie", nous explique Thierry Smith, responsable du service de paléontologie de l’Institut royal des sciences naturelles. "C’est en fait une femelle d’une trentaine d’années qui s’appelle Trix et a été découverte par une équipe néerlandaise et américaine au Montana puis rachetée par le musée national Naturalis, d’histoire naturelle de Leiden. Elle nous donne pas mal de renseignements sur sa santé."

Le T-Rex est un dinosaure de grande taille. Celui-ci mesure 12,5 mètres de long, entre 4 et 5 mètres de haut, soit trois fois la taille d’un humain et pèse de 4 à 5 tonnes, soit deux fois le poids d’un éléphant. Il est sans doute le plus impressionnant avec une dentition à faire peur. Le plus méchant ? "Non", répond notre paléontologue, "c’est un mythe. Il impressionne mais il est très spécialisé, il fait partie des derniers dinosaures, il y a 67 millions d’années, avant leur extinction, il y a 66 millions d’années."

Il marche sur ses deux pattes arrière, et n’utilise quasiment pas ses pattes avant ridiculement petites. Le scientifique nous le confie : "Il ressemble plutôt à certains oiseaux, comme une grosse dinde version carnivore. On l’a toujours imaginé effrayant avec un côté lézard, aujourd’hui on sait qu’il n’en est rien. Il est très lourd, il est capable de poursuivre des proies mais pas très longtemps, il ne court pas très vite, environ 25 km par heure."

Aujourd’hui encore, les paléontologues se demandent s’il était un charognard ou réellement un prédateur qui attaque des proies. Mais selon Thierry Smith, au vu des combats que notre femelle Trix a subi, elle semble avoir été capable de se défendre.