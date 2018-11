Tout autour du monde, jamais sans leur smartphone

Au plus fort des combats en Syrie ou dans un cartable au Kenya; pour traiter le paludisme ou étudier les forêts finlandaises; ou encore pour faire entrer le monde entier dans son petit studio de Pékin: le smartphone est partout.

Cette année, le nombre d'utilisateurs de "téléphones intelligents" devrait dépasser trois milliards, un peu plus de dix ans après le lancement de l'iPhone d'Apple, qui a signé une véritable rupture technologique. L'AFP est allée à la rencontre de ces femmes et hommes qui n'imaginent plus vivre sans smartphone.

Par exemple Moris Atwine, 25 ans. Le jeune entrepreneur ougandais a contribué à développer une technologie mobile permettant de dépister le paludisme sans prise de sang, et de transmettre le résultat sur un smartphone. Au-delà de ce projet, Moris Atwine, qui "ne peut pas passer une journée sans parler à (sa) mère", est en contact "toutes les heures ou presque" " avec ses amis et ses proches, "que ce soit par SMS, par appel vocal ou via (la messagerie) Whatsapp".