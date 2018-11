Toussaint: près de 500.000 touristes d'un jour se sont rendus à la Côte

Environ un demi-million de touristes d'un jour se sont rendus à la mer lors des congés de Toussaint. Le secteur hôtelier tire également un bilan positif de cette semaine, selon l'office du tourisme provincial Westtoer.

Quelque 500.000 touristes d'un jour ont donc trouvé le chemin du littoral et ce malgré un temps mi-figue mi-raisin. Les hôtels ont également connu des taux d'occupation d'environ 70 à 75 pc au début de cette semaine de congés et de l'ordre de 80 pc lors de ce deuxième et dernier week-end. De nombreux touristes ont en effet profité de ce long week-end pour réserver un court séjour à la mer.

L'office du tourisme estime ainsi que la Côte se renforce en tant que destination majeure quelle que soit la saison et ajoute que deux tiers du chiffre d'affaires du secteur est réalisé en dehors de la saison estivale. De nombreuses stations balnéaires proposaient en outre des animations autour d'Halloween.