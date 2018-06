"Tous sur le terrain": le projet qui intègre des migrants dans les équipes de football veut en faire pareil pour les femmes

Alors que la saison footballistique 2018-2019 se profile à l'horizon, le responsable du projet "Tous sur le terrain", Hedeli Sassi, tire un bilan résolument positif de plus d'un an d'action et pointe quelques efforts à mettre en oeuvre pour les derniers mois de financement, notamment du côté du football féminin. Le budget du projet, accordé par Fedasil pour 2017 puis prolongé pour 2018, arrive à son terme en fin d'année, mais "nous allons tenter de trouver d'autres subsides pour l'année suivante", indique-t-il. Le budget Fedasil n'était en effet renouvelable qu'une seule fois.

Lancé initialement par l'Union belge de football en collaboration avec Voetbal Vlaanderen, l'ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) et la Pro League, "Tous sur le terrain" vise à favoriser l'intégration de demandeurs d'asile et réfugiés via le football. Cela peut passer par exemple par une simple affiliation à un club, pour participer aux entraînements et jouer des matches, ou par l'intégration dans une structure pour y occuper un poste de bénévole. Les projets sont divers, et l'initiative vient souvent du club lui-même, qui peut décider de quelle manière il participe au projet.

Tout se passe très bien

"Nous avons fini l'année 2017 avec 22 'clubs pilotes', qui ont affilié ou intégré plus de 200 réfugiés ou demandeurs d'asile", précise Hedeli Sassi lundi. "Certains disent qu'ils ont de la place pour cinq jeunes, d'autres mettent en place un projet particulier, en collaboration avec des acteurs locaux et un centre qui héberge des demandeurs d'asile", explique-t-il.

C'est notamment le cas du Royal Aywaille FC, basé non loin du centre Croix-Rouge de Sedoz, qui accueille des demandeurs d'asile. Cette année, le club rassemble chaque mercredi après-midi, gratuitement, des jeunes hébergés dans ce centre, âgés de 6 à 12 ans, pour une "école de devoirs" combinée à de l'initiation aux sports. La commune et le CPAS sont aussi impliqués, et cela "se passe très bien", selon Hedeli Sassi.

Un projet similaire pour les femmes

L'objectif pour les prochains mois reste bien sûr d'attirer d'autres "clubs pilotes" dans "Tous sur le terrain": "on fait une annonce à tous les clubs, et j'appelle moi-même ceux qui sont proches d'un centre d'accueil", précise Hedeli Sassi. Les formations de tous niveaux et divisions ont un rôle à jouer.

L'important est que cette nouvelle population "fasse du sport et passe du temps en-dehors des centres", ajoute-t-il. Le responsable pointe un défi particulier : faire de même pour les femmes qui séjournent en centre d'accueil. "Ce n'est pas toujours facile d'entrer dans les centres et de parvenir à y partager la culture du football féminin. On doit essayer de les convaincre, car parfois les femmes sont mal informées, elles pensent par exemple qu'elles auront les mêmes vestiaires que les hommes, etc." "Tous sur le terrain" prépare une brochure explicative spécifiquement axée sur le football féminin.