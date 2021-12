"Tous les seins sont les bienvenus", un label pour dire que les mamans qui allaitent sont les bienvenues dans l'HoReCa bruxellois

C’est un des gestes les plus naturels au monde, mais les mamans qui font le choix d’allaiter ne sont pas toujours très bien vues dans les établissements Horeca. "Au début, dès que je sortais mon sein pour allaiter mon bébé, je sentais des regards qui me mettaient mal à l’aise" : nous raconte Bacoa Silva Baticam, maman de Gabriel, "Je me sentais jugée alors j’allais m’asseoir au fond du café, à l’écart pour que l’on ne me voit pas. Les préjugés sur l’allaitement existent bel et bien."

"Tous les seins sont les bienvenus"

Pour faire changer les mentalités, un nouvel autocollant vient de faire son apparition sur la porte d’entrée d’une cinquantaine d’établissements Horeca bruxellois avec un slogan simple "Tous les seins sont les bienvenus". Dans ces endroits, les mamans allaitantes peuvent s’installer à l’aise et faire comme chez elles. Au Café Chicago à Bruxelles, cela fait sept ans que les tenanciers sont "family friendly" ouverts aux familles et aux enfants. "Même avant ce label, il y avait déjà dans notre café, un coin enfant, un autre pour l’allaitement, des mini-toilettes que les enfants puissent y aller seuls": nous confie Julie Belaen, la tenancière, "On ne pouvait pas imaginer faire autrement, pour nous c’était une évidence. Du coup, nous avons de nombreuses jeunes mamans dans nos clientes."