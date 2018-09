Tous les élèves du secondaire seront formés à la réanimation cardiaque d'ici 2025

Après un projet pilote qui a impliqué dix écoles l'an dernier, 75 écoles supplémentaires vont intégrer chaque année le programme "L'école sauve des vies". Celui-ci prévoit dix heures d'enseignement sur tout le cycle secondaire durant le cours d'éducation physique. D’ici 2025, tous les élèves du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles seront donc initiés à la réanimation cardiaque.

Un programme pour sauver 1.000 vies chaque année

En Belgique, très peu de personnes sont formées à réaliser ces gestes qui sauvent. “Par peur de faire mal”, explique la ministre de l'enseignement Marie-Martine Schyns, les témoins d’un arrêt cardiaque n'interviennent que dans moins d’un tiers des cas.

Enseigner la réanimation de base (BLS = Basic Life Support) dans le secondaire permettrait donc de sauver à terme 1.000 vies chaque année. Cette formation résulte de la mise en commun de deux projets distincts : “Minipop”, que découvriront les élèves du degré inférieur, et “Osez sauver à l’école” pour ceux du degré supérieur. L’apprentissage sera ainsi adapté à l’âge des élèves.

"Chaque jour, environ 30 Belges sont victimes d'un arrêt cardiaque”

En 2017, la Belgian Heart Rhytm Association (BeHRA) communique ces chiffres alarmants. Chaque année, ce sont environ 10 000 Belges qui meurent des suites d'un arrêt cardiaque. "Environ 11 000 personnes sont touchées par cette affection dans notre pays tous les ans et 90 à 95% n'y survivront pas. C'est plus que le sida, le cancer du sein et le cancer du poumon réunis", souligne Ivan Blankoff, cardiologue au CHU de Charleroi.

Le taux de survie sans séquelles en Belgique est d’à peine 10% contre 20% dans les pays européens les plus performants.