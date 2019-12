Tous les Bruxellois trilingues à 18 ans: oui, mais pour quand?

Rendre les Bruxellois trilingues (français, néerlandais, anglais) dès 18 ans, c'est l'ambition affichée du ministre bruxellois de la Promotion du multilinguisme. Il présentait ce lundi son "plan multilinguisme". Ambition réaliste ou illusoire? Pour en parler sur le plateau de CQFD: Sven Gatz, ministre bruxellois Open VLD des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du multilinguisme, et Joëlle Maison, députée bruxelloise Défi.

Un objectif sans deadline

Pas de réel budget ou subsides affectés... Le plan de Sven Gatz est surtout une note d'orientation à ce stade. Et le ministre s'en explique: "on ne sait pas encore très bien où l'on va. Il faut d'abord réunir les forces vives pour cartographier les initiatives en la matière et voir comment composer le Conseil du multilinguisme, durant le premier semestre 2020. Les moyens viendront ensuite", explique Sven Gatz, incapable de préciser une "deadline" derrière son ambition, mais assurant que le contexte bruxellois y est favorable.

A quand l'immersion en anglais à Bruxelles?

Joëlle Maison partage le point de vue et les objectifs du ministre en la matière: "ce sont d'ailleurs les recommandations du Conseil de l'Europe, d'avoir des trilingues au minimum", précise-t-elle. Mais la députée préconise qu'on s'attelle aux lacunes existantes dans la législation actuelle, avant de prévoir de grands plans: "ma dernière action sous la précédente législature en Fédération Wallonie-Bruxelles, ça a été de déposer un amendement pour rendre l'immersion linguistique en anglais possible à Bruxelles [...] Car aujourd'hui les élèves bruxellois ne peuvent pas bénéficier d'un enseignement en immersion en anglais, à l'instar des Wallons, ce qui est fou quand on parle d'une ville comme Bruxelles accueillant plus de 180 nationalités différentes", explique-t-elle.

"A l'époque de cette législation, on pouvait défendre qu'à Bruxelles, la deuxième langue était le néerlandais. Mais aujourd'hui, le contexte a changé", affirme Sven Gatz, "et ça serait une bonne chose d'avoir cette possibilité d'immersion en anglais à Bruxelles". "Il faudrait pouvoir briser quelques carcans mais aussi prendre des mesures concrètes", poursuit le ministre, "telles que les échanges de professeurs de langue sur des campus où il y a des écoles francophones et néerlandophones, ces accords de coopération figurent dans notre plan mais aussi dans les accords gouvernementaux des deux communautés".