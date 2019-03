Tous Ensemble : un documentaire réalisé par des victimes du 22 mars

Fionn Perry et Nourredine Zerrad étaient à l'aéroport de Bruxelles National le 22 mars 2016. Après avoir économisé pendant deux ans, ils étaient en route pour la Californie où ils devaient réaliser leur film. Aujourd'hui, ils mettent le point final à un nouveau documentaire, "Tous Ensemble". C'est en donnant la parole à d'autres qu'ils ont surmonté leur traumatisme.

La résilience est une notion souvent invoquée par les victimes de drame. Pour Fionn Perry, il y a un avant et un après 22 mars. "On a survécu à ce drame. Aujourd'hui, on voit la vie différemment. On sait qu'il faut profiter, ne plus avoir avoir peur et foncer".

À l'origine, Fionn Perry et Nourredine Zerrad voulaient réaliser des capsules vidéos pour donner la parole aux victimes. Le projet a évolué en un documentaire de 60 minutes. Sans s'en rendre compte, les deux hommes ont répondu à leurs propres doutes en offrant un espace de parole aux autres victimes.

En menant ce projet, les réalisateurs ont observé dans les témoignages récoltés beaucoup d’humanité, de fraternité, d’amour et de partage. "Ces personnes ont vécu des choses abominables, mais leurs sourires et leurs valeurs sont remarquables", s'étonne encore Fionn Perry.

Bruxelles, un personnage à part entière

Dans leur documentaire, les réalisateurs ont créé une certaine intimité avec les victimes. Ils ont aussi voulu mettre en avant un autre personnage central : la ville de Bruxelles. Nourredine Zerrad : "On voulait représenter Bruxelles comme on la voyait après les attentats et comment elle a fait pour se reconstruire", explique le réalisateur.

Une attention toute particulière a aussi été dédiée à l'esthétique du film. Fionn Perry et Nourredine Zerrad ont choisi de bannir toutes les images d’archives sensationnalistes. Cela s'inscrit aussi dans leur logique : celle de présenter les choses de manière positive.