Tournée Minérale: qu'est-ce qui rend la campagne efficace?

"Plus ou moins de participants, ce n'est pas le plus important pour nous. Ce qui compte c'est que le débat soit lancé et qu'on parle de la consommation excessive d'alcool", confie Steven De Bondt, porte-parole de la Fondation contre le Cancer. La tournée minérale aurait modifié le comportement des participants l'an passé selon une étude de l'Université de Gand , l'objectif a été atteint pour les organisateurs qui ont décidé de remettre le couvert.

La communauté comme moteur

"Au plus les gens s'inscrivent, au plus il y a un sentiment de communauté", pointe-t-on à la Fondation contre le Cancer. Ce sentiment d'appartenance à un groupe participe à l'efficacité de la campagne, estime Christophe Vermeulen, chercheur en psychologie sociale à l'Université Catholique de Louvain (UCL).

Pour cet expert, la communauté mise en place via les réseaux sociaux et le site web de la campagne stimule l'efficacité du défi. Avec des dizaines de milliers de co-participants, celui qui tente l'expérience est plus enclin à ne pas craquer durant un mois. "Le fait que beaucoup de monde participe à la campagne génère une norme positive et encourage d'autres personnes à participer et à tenir le coup", observe le psychologue.

L'injonction générée notamment par le grand nombre de participants serait la clé de voûte qui incite d'autres personnes à s'engager. Que ce soit pour suivre l'"effet de mode" ou pour réellement changer ses comportement, la norme positive que le groupe amène renforce la force de la communauté et incite le participant à ne pas craquer au cours du mois.