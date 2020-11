Tournage de la série "Invisible" : quand la fiction rejoint la réalité

Un tournage interrompu pendant le confinement

Dans "Invisible" le comédien Fabio Zenoni incarne un médecin - © Tous droits réservés

Le tournage de la série débute en novembre 2019. Huit épisodes à tourner, d’environ trois-quarts d’heure chacun. Des lieux de tournage dans le Brabant Wallon surtout (Lasne, Rixensart,…), aussi Drogenbos et quelques scènes à Charleroi. Joli casting… avec dans le rôle principal Myriem Akheddiou (comédienne récompensée par un Magritte pour un second rôle dans "Le Jeune Ahmed" des frères Dardenne) et dans le rôle de son mari le comédien Fabio Zenoni (que l’on voit régulièrement au théâtre, au cinéma et dans des séries dont "Nos Enfants chéris" et plus récemment "Un village français"). Dans "Invisible", Fabio Zenoni incarne un médecin dans un hôpital. Le personnage s’intéresse de près à ce phénomène extraordinaire, cette pandémie : les gens deviennent invisibles, et il faut dès lors trouver un vaccin ou un remède.

Le tournage se poursuit pendant plusieurs mois. Au début du mois de mars 2020, les cas de coronavirus se font de plus en plus fréquents et c’est le début de la pandémie que nous connaissons aujourd’hui. "Il y avait la fiction que l’on était en train de tourner qui se mélangeait à la réalité, explique Fabio Zenoni. Dans le scénario il y avait des phrases qui correspondaient à ce que l’on lisait dans la presse. C’était un sentiment assez étrange voire même angoissant au fur et à mesure que les nouvelles arrivaient. Et puis à un moment donné est arrivé le fait que l’on doive arrêter le tournage. Et là c’est comme une chappe de plomb qui s’abat avec le sentiment que tout cela est irréel, pas possible. Et puis (le tournage) s’arrête".

A 4 ou 5 jours de la fin du tournage, il a donc fallu tout arrêter. "Ca nous est tombé dessus, raconte le réalisateur de la série, Geoffrey Enthoven. Cela semblait assez irréel. (…) Il restait encore beaucoup de scènes de l’épisode 1 à tourner. (…) C’était comme si le film se mêlait à la réalité. Ca faisait tellement science-fiction en vrai que je me disais que j’étais en train de rêver".

"Fin juin le tournage a pu reprendre. Il a fallu modifier les plans de tournage. En effet, la série se déroule en plein hiver et c’était déjà l’été. Alors beaucoup de scènes ont dû être tournées en intérieur". Le réalisateur insiste sur la joie de retrouver son équipe à la fin du mois de juin : "On s’est tous revus et c’était génial. (…) On était tous reposés donc je pense que ce que l’on a fait ces jours-là, je pense que c’était très bien .

La série "Invisible" est à voir chaque dimanche à partir du 22 novembre sur La Une et sur Auvio.