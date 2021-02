"Tourisme vaccinal" : des vacances à prix d'or, vaccin anti-Covid compris

Se dorer la pilule sur une plage, cocktail à la main et les pieds en éventail entre deux doses du vaccin anti-Covid ? C’est le concept promis par le "tourisme vaccinal", un système qui semble se répandre de plus en plus alors que les campagnes de vaccination ont débuté il y a plusieurs mois dans de nombreux pays du monde. Réservé à des touristes fortunés, ce système pourrait court-circuiter la distribution traditionnelle du vaccin. Alors que les pays européens tremblent à l’idée d’une pénurie des doses des vaccins offrant une immunité contre le Covid-19, certains citoyens n’hésitent pas à tout mettre en œuvre pour se voir injecter la substance qui garantit d’immunité contre le virus. Aux États-Unis, certains états ont dû réagir pour enrayer le phénomène et garantir à leur population l’accès au vaccin.

La Floride revoit sa copie

Outre-Atlantique, chaque État est responsable de sa propre politique de vaccination. Les conditions nécessaires pour se voir injecter les doses du médicament peuvent donc diverger d’un territoire à l’autre. La population de cette grande puissance mondiale, ravagée par l’épidémie de coronavirus, a donc bien compris l’enjeu de faire partie de la longue liste des vaccinés. C’est pourquoi, depuis plusieurs semaines, certains n’hésitent pas à franchir les frontières pour atterrir dans un état où ils figurent sur la liste des personnes prioritaires.

Dans le New Jersey, par exemple, être fumeur est une condition qui garantit la priorité sur le vaccin ; dans le Colorado, être journaliste fait figurer sur la liste des personnes prioritaires. En Floride, ce sont toutes les personnes âgées de plus de 65 ans qui peuvent se faire vacciner gratuitement et sans condition. Sentant le bon filon, de nombreux Américains disposant d’une résidence secondaire ainsi que de riches étrangers se sont précipités dans cet état pour se faire injecter la substance.

Résultat : plus de 40.000 personnes, dont l’adresse principale se situe hors de Floride, se sont fait vacciner dans cet état du sud-est des États-Unis, relate NBC South Florida. Cela a donné lieu à des situations où les personnes embarquent dans un avion le matin et en prennent un autre le soir pour rentrer chez eux, loin de là.

Les autorités, non contentes de voir ce genre de tourisme proliférer sur leur territoire ont décidé de réagir, d’autant qu’ils recevaient de nombreuses plaintes d’autres citoyens, incapables de prendre rendez-vous, et de resserrer la vis grâce à de nouvelles règles. Depuis le 21 janvier, il faut fournir une carte d’identité ou des factures prouvant que l’on est résident durant au moins trois mois par an en Floride pour obtenir le Graal dans les centres de vaccination.

Un attrait qui pourrait rebooster le tourisme

Ce type de débordement a semble-t-il donné des idées à d’autres pays et sociétés dans le monde. À l’instar de la chirurgie esthétique, qui pousse de nombreuses personnes à prendre l’avion direction la Tunisie pour se faire bomber la poitrine ou affiner le nez, la nouvelle poule aux œufs d’or pourrait bien être les vaccins et certains pays n’hésitent pas à utiliser cet attrait de la population pour les doses anti-Covid pour tenter de faire renaître le tourisme, largement impacté par la crise.

C’est le cas de Cuba, qui a déjà diffusé des spots publicitaires vantant des voyages dans les Caraïbes durant lesquels les touristes auront droit à leur injection du vaccin et ce, "dès le mois de mars". Les autorités de ce pays d’Amérique du Sud ont l’intention de produire 100 millions de doses du vaccin Soberana 2, qui figure parmi la liste des 4 vaccins qui sont actuellement testés sur place. Quand on sait que Cuba ne rassemble que 11,3 millions d’habitants et que le vaccin ne sera pas obligatoire à la population locale, il est certain que l’île aura un surplus à écouler.